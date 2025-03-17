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Простая замена в рационе, которая продлит вам жизнь

1:55
Наука

Влияние питания на здоровье давно является предметом исследований, но 30-летнее исследование, проведённое учёными из Массачусетской больницы Бригама, Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана и Института Броуда при Массачусетском технологическом институте и Гарварде, охватившее более 200 000 человек, дало убедительные доказательства: замена сливочного масла на растительные масла снижает риск смерти на 17%.

Подсолнечное масло
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подсолнечное масло

Сливочное масло содержит насыщенные жирные кислоты, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. В то же время растительные масла — особенно оливковое, рапсовое и соевое — богаты ненасыщенными жирными кислотами, оказывающими благоприятное воздействие на организм.

Даже небольшие изменения в рационе могут заметно улучшить состояние здоровья. По данным исследования, уменьшение потребления сливочного масла в пользу растительных масел приводит к значительному снижению смертности, в том числе от рака.

Как пишет журнал JAMA Internal Medicine, исследование проводилось на основе данных 221 054 участников, большинство из которых медицинские работники. Это может не полностью отражать ситуацию в общей популяции, однако результаты говорят сами за себя.

Учёные продолжают изучать биологические механизмы, стоящие за этим эффектом, чтобы глубже понять, как именно изменение рациона влияет на продолжительность жизни.

Если вы хотите прожить дольше и снизить риски заболеваний, начните с малого — замените сливочное масло на полезные растительные масла. Это простая, но важная инвестиция в ваше здоровье.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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