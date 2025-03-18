Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хватит себя обманывать: вот почему фитнес-советы из соцсетей не работают
Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна
Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов
Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук
Забытый остров Греции, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Затонувшая неолитическая деревня: что скрывает Атлит-Ям после 9000 лет молчания
Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Минеральная вата и термостаты: простые способы сократить расход газа

Скопления душ в космосе: молнии, которые меняют представление о Вселенной

2:13
Наука

Американские ученые зафиксировали необычные вспышки в космосе, которые они начали называть "скоплениями душ". Эти вспышки напоминают молнии, но их происхождение не укладывается в рамки существующих научных теорий, что ставит перед астрономами множество вопросов.

Древние люди и звезды
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Древние люди и звезды

Необычные вспышки в космосе

Вспышки, которые были обнаружены, происходят в определенных областях Вселенной, где ранее не наблюдали таких аномальных явлений. Эти события похожи на молнии, но они значительно мощнее и имеют уникальные особенности, которые делают их уникальными.

С точки зрения астрономии, такие молнии должны происходить в атмосферах планет, но в данном случае вспышки происходят в открытом космосе, в межзвездной среде, что ставит ученых в тупик.

Влияние на существующие теории

Существующие теории о молниях и вспышках в космосе не могут объяснить возникновение таких аномалий. До сих пор ученые были уверены, что вспышки такого рода происходят только в атмосферах планет или в местах, где есть плотная среда. Однако "скопления душ" нарушают эти ожидания и указывают на новые, неизвестные пока процессы, происходящие в космосе.

Возможные объяснения

Хотя происхождение этих вспышек еще предстоит выяснить, ученые выдвигают несколько гипотез. Возможно, эти явления связаны с огромной энергией, выделяющейся при столкновении звездных объектов или в результате взаимодействия черных дыр. Некоторые ученые даже предполагают, что эти вспышки могут быть связаны с процессами, о которых мы еще не имеем представлений.

Преобразование науки

Неопределенность в происхождении этих вспышек открывает новые горизонты для изучения космоса. Эти "скопления душ" могут быть ключом к разгадке новых космологических процессов, которые до сих пор оставались незамеченными.

Ученые будут продолжать исследовать эти явления, пытаясь понять их природу и, возможно, обнаружат новые типы энергии или аномалии в космосе, которые изменят наше восприятие Вселенной.

Уточнения

Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Наука и техника
Спешите посмотреть новые земли — человечество открыло новый континент
Заплатила 400 тысяч за разочарование — туристка осталась недовольна Кубой
Туризм
Заплатила 400 тысяч за разочарование — туристка осталась недовольна Кубой Аудио 
Популярное
Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс

Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.

Ходьба — это только начало: вот что нужно добавить, чтобы увидеть реальный прогресс
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Маск был прав? Космическая операция по спасению астронавтов
Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
Они не терпят ласки, разрушают мебель и мстят хозяевам – породы кошек, с которыми не стоит связываться новичкам
Тайна древней крепости: загадка смерти солдат Хань раскрыта — шокирующие подробности Игорь Буккер Сводка с фронта: наёмники в панике бегут с Курского фронта, армия РФ наступает на Запорожье Дмитрий Плотников В память о фронтовом лётчике Валентине Ежове: как воевал и писал сценарий Баллады о солдате Анжела Якубовская
Не лишайте собаку радости жизни: 5 естественных привычек, которые нельзя подавлять
ЕвроСМИ: Россия, США и Германия готовятся перезапустить трубопровод Северный поток
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Как пожарить печень так, чтобы её ели даже те, кто её не любит
Последние материалы
Хватит себя обманывать: вот почему фитнес-советы из соцсетей не работают
Вы тоже так делаете? Эти средства разрушают пластиковые окна
Сегодня в Лондоне решат судьбу замороженных российских активов
Целующимся через салфетку не понять: Чумаков неожиданно отреагировал на критику после скандального высказывания о Ковальчук
Забытый остров Греции, который стоит увидеть хотя бы раз в жизни
Затонувшая неолитическая деревня: что скрывает Атлит-Ям после 9000 лет молчания
Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Минеральная вата и термостаты: простые способы сократить расход газа
Соба против спагетти: какая лапша полезнее для вас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.