Фантастика стала реальностью — уникальный гидрогель запоминает и стирает данные сам

Что, если материалы смогут не только запоминать, но и забывать, как человеческий мозг? Исследователи из Японии представили уникальный гидрогель, который имитирует работу памяти. Этот прорыв открывает новые горизонты в науке и технологиях.
Гидрогели известны уже более века и используются в медицине, сельском хозяйстве и даже квантовой физике. Это мягкие водонасыщенные материалы, схожие по структуре с биологическими тканями. Исследователи из Университета Хоккайдо нашли способ заставить гидрогель запоминать и забывать информацию.
"Гидрогели являются отличными кандидатами для имитации биологических функций, потому что они мягкие и водянистые, как ткани человека. Мы рады продемонстрировать, как гидрогели могут имитировать определенные функции памяти в тканях мозга", — поясняет Цзянь Пинг Гун, соруководитель исследования.
Эксперимент проводился с гидрогелем, содержащим 45% воды. Он был помещен между двумя пластиковыми пластинами, одна из которых имела специальные формы (например, слово "GEL" или изображение самолета).
Чем дольше гидрогель находился в горячей воде, тем прочнее закреплялась "память", и узор дольше сохранялся. Консолидированная память могла выдерживать изменения температуры и механическое воздействие.
Ученые предполагают, что подобный механизм запоминания можно использовать в сфере безопасности для создания временных сообщений. Гидрогель может хранить несколько "воспоминаний" одновременно, которые будут стираться через заданный промежуток времени.
Этот материал приближает нас к созданию умных биосовместимых систем, которые смогут адаптироваться к изменениям и даже выполнять простейшие когнитивные задачи.
Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.
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