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Фантастика стала реальностью — уникальный гидрогель запоминает и стирает данные сам

2:18
Наука

Что, если материалы смогут не только запоминать, но и забывать, как человеческий мозг? Исследователи из Японии представили уникальный гидрогель, который имитирует работу памяти. Этот прорыв открывает новые горизонты в науке и технологиях.

гель
Фото: https://commons.wikimedia.org by School of Natural Resources from Ann Arbor, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
гель

Как это возможно

Гидрогели известны уже более века и используются в медицине, сельском хозяйстве и даже квантовой физике. Это мягкие водонасыщенные материалы, схожие по структуре с биологическими тканями. Исследователи из Университета Хоккайдо нашли способ заставить гидрогель запоминать и забывать информацию.

"Гидрогели являются отличными кандидатами для имитации биологических функций, потому что они мягкие и водянистые, как ткани человека. Мы рады продемонстрировать, как гидрогели могут имитировать определенные функции памяти в тканях мозга", — поясняет Цзянь Пинг Гун, соруководитель исследования.

Как работает запоминание

Эксперимент проводился с гидрогелем, содержащим 45% воды. Он был помещен между двумя пластиковыми пластинами, одна из которых имела специальные формы (например, слово "GEL" или изображение самолета).

  • Стабилизация: образец охлаждали в холодной воде.
  • Запоминание: перемещение в горячую воду приводило к переувлажнению гидрогеля на открытых участках, создавая узор.
  • Забывание: возвращение в холодную воду приводило к структурному расстройству, узор исчезал.

Чем дольше гидрогель находился в горячей воде, тем прочнее закреплялась "память", и узор дольше сохранялся. Консолидированная память могла выдерживать изменения температуры и механическое воздействие.

В чем практическое применение

Ученые предполагают, что подобный механизм запоминания можно использовать в сфере безопасности для создания временных сообщений. Гидрогель может хранить несколько "воспоминаний" одновременно, которые будут стираться через заданный промежуток времени.

Этот материал приближает нас к созданию умных биосовместимых систем, которые смогут адаптироваться к изменениям и даже выполнять простейшие когнитивные задачи.

Уточнения

Па́мять - обозначение комплекса познавательных способностей и высших психических функций, относящихся к накоплению, сохранению и воспроизведению знаний, умений и навыков.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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