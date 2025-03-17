Виртуальный двойник спасает жизни: как работает новая медицинская технология

Представьте, что перед сложной операцией врачи смогут заранее протестировать все действия на вашем виртуальном двойнике. Звучит фантастически? Однако это уже становится реальностью благодаря проекту Центра передового опыта CompBioMed под руководством Питера Ковени из Университетского колледжа Лондона.
Этот амбициозный проект, финансируемый Европейским союзом, направлен на создание цифрового аватара человека, который позволит предсказывать исходы операций еще до их проведения.
В основе технологии лежат персонализированные данные пациента:
Все эти сведения объединяются в единую модель, представляющую детальный обзор организма.
Одним из наиболее впечатляющих примеров применения технологии является цифровое сердце, которое воспроизводит работу реального органа. Это помогает врачам предвидеть последствия операции при сердечном приступе или аритмии и заранее корректировать медицинское вмешательство.
Кроме того, ученые разработали модели для отслеживания эритроцитов в кровотоке, что позволяет выявлять сужения артерий и предсказывать возможные осложнения.
Создание цифрового двойника требует огромных вычислительных ресурсов. В этом помогает суперкомпьютер SuperMUC-NG, расположенный в центре Лейбница (Германия). Это самый мощный компьютер страны, способный обрабатывать колоссальные объемы медицинских данных.
По мнению Питера Ковени, виртуальный человек станет основой медицины XXI века. Эта технология способна помочь не только в сложных хирургических вмешательствах, но и в борьбе с различными заболеваниями, включая коронавирус.
Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina - "лечебное искусство, искусство исцеления", и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr - "лечу, пользую, исцеляю") — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?