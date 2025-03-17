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Забудьте о засухе: найдет способ извлекать воду прямо из воздуха

3:00
Наука

Представьте себе устройство, которое может добывать пресную воду из воздуха, не требуя электричества. Это не фантастика, а реальная разработка, представленная американскими исследователями. Их инновационная технология способна работать даже в самых засушливых регионах, используя исключительно природные ресурсы.

засуха
Фото: https://commons.wikimedia.org by Hansueli Krapf, This file was uploaded with Commonist., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
засуха

Почему это важно

Пресная вода — один из самых ценных ресурсов на Земле, однако её распределение крайне неравномерно. В одних странах случаются разрушительные наводнения, тогда как другие месяцами не видят ни капли дождя. Технологии получения питьевой воды уже существуют, например, опреснение морской воды или атмосферные генераторы.

Как это работает

Разработка основана на принципе поглощения и последующей конденсации водяного пара из воздуха. Устройство, представленное исследователями Массачусетского технологического института, работает по следующему принципу:

  • Ночью: прибор захватывает влажный воздух, который оседает на адсорбционном материале.
  • Днём: солнечное тепло или другой источник нагревает верхнюю часть устройства.
  • Процесс испарения: за счёт разницы температур влага освобождается из адсорбента и конденсируется на нижнем уровне.
  • Сбор воды: конденсат стекает в специальный резервуар и готов к использованию.

Важно, что работа устройства не требует электричества, а использует исключительно солнечную энергию.

Новые технологии для большей эффективности

Первая версия этого устройства была представлена в 2017 году. С тех пор учёные усовершенствовали технологию, добавив второй этап десорбции и конденсации. Это позволило удвоить объёмы производимой воды. Такой подход широко используется при опреснении морской воды, но в атмосферных генераторах применяется впервые.

Изначально исследователи использовали металлоорганические каркасы (MOF) в качестве адсорбента, однако этот материал оказался слишком дорогим и редким. Вместо него учёные применили цеолит — более доступный и эффективный аналог. Благодаря этим изменениям устройство может работать даже при влажности воздуха ниже 20%, что делает его пригодным для использования по всему миру.

Будущее технологии

Следующий шаг — масштабное производство и коммерциализация. Разработчики стремятся снизить стоимость устройства и повысить его производительность. Также ведутся работы над портативной версией, которая может стать спасением для путешественников, военных и жителей отдалённых регионов.

Эта технология обещает изменить подход к обеспечению пресной водой, особенно в регионах, страдающих от засухи. Осталось только дождаться её выхода на массовый рынок.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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