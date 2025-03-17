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Реактивный человек: новый вингсьют, который рвёт представления о полётах

2:51
Наука

Вы когда-нибудь мечтали парить в небе, словно супергерой? Теперь это стало ближе к реальности! Немецкий автопроизводитель BMW представил революционную электрическую силовую установку, которая позволяет пилоту вингсьюта не просто планировать, а набирать высоту и разгоняться до 300 км/ч.

костюм-крыло
Фото: https://commons.wikimedia.org by Tony Robino, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
костюм-крыло

Вингсьют с турбонаддувом

Вингсьютинг — один из самых зрелищных и рискованных экстремальных видов спорта. Суть заключается в прыжке с высоты в специальном костюме с крыльями, который увеличивает подъемную силу и снижает скорость падения. Однако традиционные вингсьюты зависят от гравитации, а для продолжительного полета требуется высота.

Теперь же, благодаря BMW Designworks и пилоту-вингсьютеру Петеру Зальцманну, ситуация изменилась. Разработанная система включает два компактных 13-сантиметровых ротора, способных вращаться со скоростью 20 000 оборотов в минуту. Эти двигатели, размещенные на груди пилота, обеспечивают мощный поток воздуха, который помогает не только поддерживать горизонтальный полет, но и набирать высоту.

Испытания на пределе возможностей

Управление системой происходит дистанционно: пилот может запускать и регулировать тягу, а также менять направление, изменяя скорость одного из двигателей. Однако за технологическим прорывом скрывается один важный недостаток — вес установки. Дополнительная масса влияет на маневренность, требуя от пилота высокой точности управления.

Тем не менее, испытания показали невероятные результаты. Скорость полета превышала 100 км/ч, а в максимальном режиме достигала 300 км/ч! Тестирования проходили в аэродинамической трубе, а затем — в реальных условиях.

Кульминацией стал прыжок с вертолета на высоте 3000 метров в австрийских Альпах, где новый вингсьют сравнивался с классическими моделями. Результаты впечатлили: пилот с электротягой мог не только дольше удерживаться в воздухе, но и догонять традиционные вингсьюты.

Что дальше

В отличие от реактивных ранцев, система BMW относительно проста и может быть произведена в больших масштабах. Низкая стоимость изготовления и надежность конструкции делают ее потенциально доступной для широкого круга энтузиастов. Возможно, уже скоро появятся профессиональные соревнования и даже туристические маршруты с таким оборудованием!

Этот проект BMW — не просто технологический эксперимент, а шаг в будущее экстремального спорта. Быть может, совсем скоро мечта о свободном полете станет реальностью не только для избранных

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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