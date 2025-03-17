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Чипы в голове – прошлый век? Новый метод подключает мозг к компьютеру через вены

2:54
Наука

Что, если управлять компьютером можно будет одной лишь силой мысли? Компания Neuralink Илона Маска с 2016 года разрабатывает технологию, которая способна изменить взаимодействие человека с машинами. В основе идеи — мозговые имплантаты, обеспечивающие прямую связь нейронов с устройствами.

морские свинки
Фото: https://commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer) is licensed under National Institutes of Health, United States Department of Health and Human Services
морские свинки

От первых прототипов к современным решениям

В 2020 году исследователи Neuralink представили новый имплантат. Изначально его предполагалось подключать через небольшие электроды, соединённые с устройством возле уха. Однако теперь технология изменилась — речь идёт о чипе размером с монету, вживлённом в мозг. Он обещает расширить возможности парализованных людей, позволяя им взаимодействовать с цифровыми устройствами.

Но у этой технологии есть серьёзный конкурент. Исследование, опубликованное 30 октября 2020 года группой учёных из Университета Мельбурна, предлагает менее инвазивный способ соединения мозга с машинами. Вместо сложного хирургического вмешательства они предлагают использовать кровеносные сосуды.

Как работает новая технология

Метод основан на введении электродов в стент — небольшую эластичную трубку, которая расширяется внутри артерии, ведущей к мозгу. Электродный провод вводится через вену в области горла и достигает сосуда, расположенного рядом с первичной моторной корой. Когда электроды прижимаются к стенкам сосуда, они начинают передавать сигналы, подобные тем, что отвечают за движение.

В эксперименте учёные протестировали метод на двух парализованных морских свинках. После нескольких недель обучения животные научились управлять компьютером силой мысли — они могли отправлять сообщения и даже делать покупки в интернете.

Потенциальное превосходство перед Neuralink

По словам невролога Томаса Оксли, ведущего автора исследования, технология использует уже проверенные методы, применяемые в кардиологии. Учёные модифицировали их, добавив электроды, и теперь надеются коммерциализировать своё изобретение.

Главное преимущество их подхода — минимальная инвазивность. В отличие от Neuralink, где требуется хирургическое вмешательство в ткани мозга, новый метод использует естественные каналы — сосуды. Это может сделать технологию доступнее и безопаснее для пользователей.

Хотя исследователи признают, что их система пока недостаточна для сложных неврологических исследований, они уверены, что она принесёт огромную пользу парализованным людям. Возможно, именно этот метод станет новым этапом в развитии нейроинтерфейсов, оставив Neuralink позади.

Уточнения

Электро́д (от "электро…" и греч. ὁδός - "дорога, путь") — электрический проводник, имеющий электронную проводимость (проводник 1-го рода) и находящийся в контакте с ионным проводником — электролитом (ионной жидкостью, ионизированным газом, твёрдым электролитом).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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