Гибкая, мощная, доступная: почему эта батарея может изменить рынок

2:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи представили революционную гибкую батарею, изготовленную методом трафаретной печати. Она способна гнуться и складываться без ущерба для емкости и производительности. Более того, ее плотность энергии на единицу площади в десять раз выше, чем у стандартных литий-ионных аккумуляторов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Solomon203, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гибкий аккумулятор

Эта инновация разработана учеными Инженерной школы Джейкобса при Калифорнийском университете в Сан-Диего в сотрудничестве с компанией ZPower. Официальное заявление о новинке появилось 7 декабря 2020 года.

В чем секрет уникальности

Гибкая батарея содержит катод из оксида серебра (AgO) и анод из цинка (AgO-Zn), что отличает ее от традиционных гибких батарей, в которых используется Ag2O-Zn. Такой состав значительно увеличивает емкость и продлевает срок службы аккумулятора. Дополнительно для стабилизации материала ученые применили покрытие из оксида свинца.

"Такой уровень поверхностной емкости ранее не достигался. Наш метод производства не только эффективен, но и масштабируем", — заявил один из соавторов исследования, Лу Инь.

Надежность и простота производства

Эта гибкая батарея напечатана на полимерной пленке, выдерживающей температуру до 200°C. Каждый ее элемент создается методом трафаретной печати, что делает процесс доступным для массового производства. Ученые подчеркивают, что для изготовления таких батарей не требуется стерильная вакуумная среда, что значительно удешевляет процесс.

Испытания показали, что аккумулятор выдерживает 80 циклов зарядки и разрядки без потери емкости. Разработчики продолжают работу над улучшением технологии, стремясь ускорить процесс зарядки и снизить себестоимость.

Где применят новую батарею

Ожидается, что гибкие аккумуляторы найдут применение в новых устройствах, включая 5G-гаджеты и мягкую робототехнику. Их универсальность и высокая плотность энергии могут изменить рынок мобильных и носимых технологий.

Уточнения

Электрический аккумулятор - вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.

