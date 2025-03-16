Большого взрыва не было — наша вселенная не то, чем кажется

3:32 Your browser does not support the audio element. Наука

В научном мире набирает силу новый подход, способный кардинально изменить наши представления о зарождении Вселенной.

Фото: esahubble.org by ESA/Hubble & NASA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Проксима Центавра

Эта концепция ставит под сомнение общепринятую теорию Большого взрыва как уникального начального события и предполагает, что наш мир может проходить через бесконечные циклы сжатия и последующего расширения.

Давайте разберемся, какие новые знания о происхождении расширяющегося пространства-времени Вселенной предлагает эта теория.

Идея расширяющейся Вселенной находит свое основание в Общей теории относительности Эйнштейна. Согласно этой теории, пространство-время не является статичной конструкцией, а представляет собой гибкую среду, способную изгибаться, увеличиваться в размерах и сокращаться.

Однако история науки показывает, что любая теория, любое научное положение, объясняющее устройство мира, со временем может быть дополнено или даже опровергнуто новыми данными и концепциями, появляющимися благодаря развитию инструментов и методов исследования.

В данном случае космологи предпринимают попытки выйти за рамки представления о Большом взрыве как о сингулярности, ища альтернативные объяснения, которые могли бы пролить свет на загадку бесконечности и происхождения самого времени.

Одно из исследований выдвигает предположение, что космическая эра, предшествовавшая тому, что мы называем Большим взрывом, может потребовать создания новой физической парадигмы, по сути, заменяющей теорию сингулярности.

Именно в этом контексте возникает концепция циклической модели Вселенной.

Циклическая модель описывает Вселенную как систему, проходящую через бесконечную последовательность циклов. Каждый такой цикл может начинаться с события, напоминающего Большой взрыв, и завершаться так называемым Большим сжатием.

Идею о бесконечных циклах сжатия и расширения активно развивают профессор космологии Стефон Александер и бывший научный сотрудник Тиртабир Бисвас. Они предполагают, что после каждого критического цикла сжатия, когда во Вселенной накапливается достаточное количество энтропии, происходит фаза быстрого ускоренного расширения пространства-времени, известная как инфляция.

Включение таких циклов резких скачков в модель, получившую название циклической инфляции, позволяет использовать преимущества инфляционной теории и одновременно предлагает потенциальный способ обойти проблему сингулярности Большого взрыва.

Перед космологами, которые не боятся ставить под сомнение устоявшиеся теории, стоит увлекательная и сложная задача: определить наблюдаемые предсказания, которые позволили бы различить эти конкурирующие модели ранней Вселенной и нашего происхождения.

Именно такие уникальные предсказания станут ключом к определению той модели, которая наиболее точно описывает истоки нашего существования.

По мере продвижения в этом интеллектуальном поиске, как отмечает Стефон Александер, раскрывается все больше тайн нашего космического происхождения, что побуждает нас еще глубже погружаться в исследование загадок Вселенной. Новый научный подход, оспаривающий идею Большого взрыва как абсолютного начала, открывает перед нами перспективу мира, находящегося в вечном цикле коллапса и возрождения.

Уточнения

Большо́й взрыв — космологическая модель, описывающая раннее развитие Вселенной, а именно — начало расширения Вселенной, перед которым Вселенная находилась в сингулярном состоянии. Эту теорию предлагал Жорж Леметр.

