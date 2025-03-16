Забытое сокровище Будапешта: город-остров в центральной Европе

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Будапешт, город на Дунае, хранит в себе немало загадок, и одна из них связана с легендарным островом, который когда-то украшал его акваторию, а ныне покоится под речными водами.

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ будапешт

Этот остров, известный как Купальный или Курортный, некогда был значимой частью городского ландшафта, о чем сегодня напоминают лишь редкие старинные карты. Там, где он когда-то возвышался, теперь лишь могучее течение Дуная. Многие знают об острове Маргит, но мало кому известно о его "младшем брате", располагавшемся севернее.

В книге Шандора Кордоша, посвященной тайнам Будапешта, можно найти упоминания об этом давно исчезнувшем участке суши. Бывший остров находился между современным районом Обуда и местом расположения древнеримского города Аквинкум. Это было весьма примечательное место, издревле связанное с историей города.

В 1850-х годах археолог Флориш Ромер проводил на острове раскопки, в ходе которых были обнаружены руины древнеримских построек. Позднее геолог Йожеф Сабо также занимался исследованием этой территории. Он пришел к выводу, что во времена Римской империи здесь могли находиться термы, что и объясняет одно из названий острова — Купальный.

Остров был не слишком велик: его длина составляла около 165 метров, а ширина — примерно 33 метра. Несмотря на скромные размеры, на нем было обнаружено порядка 50-60 термальных источников. Температура воды в одном из них достигала впечатляющих 58,8 градусов по Цельсию. Это было настоящее природное сокровище, которому, однако, не суждено было выдержать испытание временем.

В XIX веке участившиеся наводнения стали серьезной угрозой для небольшого острова, он неоднократно оказывался под водой. В 1873–1874 годах были проведены работы по регулированию русла Дуная с целью улучшения условий для судоходства. В ходе этих работ остров был фактически ликвидирован, его материал использовали для укрепления берегов.

От былого великолепия сохранился лишь небольшой фрагмент — метровый алтарный камень, посвященный Дунаю как божеству, дарующему жизнь. Землю с исчезнувшего острова частично использовали для расширения соседнего острова Маргит. К сожалению, необходимость обеспечения навигации по Дунаю привела к уничтожению этого уникального природного и исторического объекта.

Недавние исследования, проведенные с использованием тепловизионных камер, показали, что термальные источники в этом месте, возможно, все еще активны, и теплая вода поднимается к поверхности реки.

В настоящее время существуют определенные идеи относительно возможного использования этих подводных термальных вод. Однако исследования еще продолжаются, и пока неясно, будут ли реализованы какие-либо проекты и когда это может произойти.

Венгрия известна своими богатыми термальными ресурсами, и использование вод забытого острова могло бы стать прекрасным дополнением к уже существующему разнообразию купален Будапешта.

Уточнения

Дуна́й — вторая по протяжённости и полноводности река в Европе (после Волги), трансграничная река, самая длинная река на территории Европейского Союза.

