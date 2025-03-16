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Противоречит науке: ученые не могут объяснить природу этой галактики

2:08
Наука

Астрономы обнаружили галактику, которая существовала всего 300 миллионов лет после Большого взрыва, что гораздо раньше, чем ожидалось.

Большой диск из газа окружающих Фомальгаут
Фото: NASA by ESA and P. Kalas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Большой диск из газа окружающих Фомальгаут

Эта галактика, названная НЕФРИТ-GS-z14-0, имеет удивительно развитую структуру и химический состав, который ставит под сомнение предыдущие модели формирования первых галактик.

НЕФРИТ-GS-z14-0 не только находится на огромном расстоянии, но также демонстрирует развитую структуру и химический состав, который не должен быть возможным так рано в истории Вселенной.

Космический телескоп "Джеймс Веб" (JWST) НАСА был основным инструментом, который позволил это исключительное открытие. Программы JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (НЕФРИТ) обнаружили галактику, как часть их усилий для изучения далеких космических объектов.

Инструменты "Джеймс Веб" засекли значительные количества кислорода в НЕФРИТ-GS-z14-0, что означает, что галактика удалось сформировать несколько поколений звезд, которые взорвались, как сверхновых и обогатили космической среде тяжелых элементов. Это открытие означает, что процессы звездообразуване и эволюции являются протичали гораздо быстрее, чем предыдущие модели.

Дело в том, что НЕФРИТ-GS-z14-0 нашли в относительно небольшой области неба, и предполагает, что такие галактики более распространены, чем мы считали до сих пор. Ведущий автор исследования Якоб Хелтън считает, что если мы посмотрим на все небо с настолько высоким разрешением, возможно, мы найдем еще такие объекты.

Само открытие этой галактики-это плод счастливой случайности — этот телескоп JWST наблюдал сравнительно небольшой части неба в течение девяти дней, а НЕФРИТ-GS-z14-0, случайно находилась на нужном месте обнаружения с помощью инфракрасных инструментов телескопа.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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