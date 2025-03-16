Код Да Винчи: вы упускали эту деталь на картинах всех знаменитых художников

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи обнаружили интересную связь между творениями знаменитых художников и природными формами, в частности, деревьями.

Фото: commons.wikimedia.org by Hill Sarah Louise, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Краски

Оказалось, что многие художники, включая Леонардо да Винчи и Пита Мондриана, изображали деревья на своих картинах, которые идеально отслеживают стык природы и могут соблюдаться определенные математические правила.

Природа деревьев чрезвычайно сложна и может быть описана с помощью фрактальной структуры.

Фрактал — это паттерн, в котором все меньший и меньший масштаб повторяется деформация от ветвей до конца. Исследователи изучили толщину шкал измерения и математические правила, ведущие вниз, и сравнили биологические и художественные растения.

Леонардо да Винчи заметил, что ветви разветвления при этом сохраняют свою толщину, и для определения ветвей с диаметром между корреляциями используются альфа-названные параметры. Исследователи проанализировали творения Да Винчи и других художников, созданные в разных эпохах и с использованием различных пейзажей. Было обнаружено, что значения альфа в этих произведениях искусства аналогичны диапазону измеряемых значений естественных деревьев.

Фрактальная размерность деревьев и произведений искусства в случае значительно отличающихся друг от друга, в целом, разных культур является довольно точным представлением растений.

Даже абстрактные картины, такие как "Стиль Пита Мондриана" 1911 года, "Серое дерево в стиле кубизма", не могут идентифицировать параметры с помощью функции чтения. Это говорит о том, что художники интуитивно чувствовали скрытую математическую структуру природы и отражали ее в своих работах.

Уточнения

Леона́рдо ди сер Пье́ро да Ви́нчи — итальянский художник (живописец, скульптор, архитектор) и учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, музыкант, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения, яркий пример «универсального человека» (лат. homo universalis).

