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Мы не одиноки во вселенной: космонавт подтвердил наличие жизни вне Земли

2:22
Наука

Жизнь должна существовать за пределами Земли, считает ведущий учёный-космонавт Мэгги Адерин-Покок.

Туманность NGC6165
Фото: European Southern Observatory by ESO/VPHAS+ team. Acknowledgement: CASU, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Туманность NGC6165

Она полагает, что предположение об обратном является ещё одним примером человеческой гордыни. Адерин-Покок, которая в этом году будет читать Рождественские лекции Королевского института, подчёркивает, что наука совершила значительный прогресс в понимании космоса, но ещё многое предстоит узнать.

Адерин-Покок отмечает, что только около 6% Вселенной состоит из известных нам веществ, в то время как остальная часть состоит из тёмной энергии и тёмной материи, которые до сих пор не понимают.

Она собирается раскрыть этот контраст между открытиями и неразрешёнными загадками в своих Рождественских лекциях. Адерин-Покок подчёркивает, что научный прогресс — это не череда моментов озарения, а путь, на котором одни теории отходят на второй план, а другие развиваются.

Идея о том, что Земля находится в центре Вселенной, просуществовала несколько столетий, прежде чем была опровергнута. Работа Генриетты Суон Ливитт в XIX веке позволила астрономам понять масштабы Вселенной. Астроном Эдвин Хаббл впоследствии показал, что Вселенная расширяется, а космический телескоп "Хаббл" позже обнаружил, что во Вселенной около 200 миллиардов галактик.

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST), который был запущен на Рождество 2021 года, является одним из инструментов, который может помочь учёным лучше понять Вселенную. Адерин-Покок работала над одним из его инструментов, известным как спектрограф ближнего инфракрасного диапазона. Однако бюджет миссии сократится на 20%, что может повлиять на её продолжение.

Адерин-Покок считает, что коммерциализация космоса может приблизить её мечту о космических путешествиях, но законодательство имеет решающее значение.

Она подчёркивает, что без надлежащих ограничений может быть устроен беспорядок. Адерин-Покок также отмечает, что возможность использования космоса на благо человечества должна быть доступна всем, а не только отдельным лицам или компаниям.

Уточнения

Космический телескоп "Джеймс Уэ́бб" - орбитальная инфракрасная обсерватория. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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