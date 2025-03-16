Катастрофа современности — древний вулкан угрожает нашему миру

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Кампи Флегрей, расположенный к северо-западу от Неаполя, представляет собой одну из самых опасных вулканических зон в мире.

Фото: http://www.van-ham.com/ by attributed to many people to Camillo de Vito (fl. 1819 -? in Naples), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Везувий

Этот супервулкан, состоящий из обширной кальдеры и нескольких небольших кратеров, является результатом вулканической активности, которая длится десятки тысячелетий. Его взрывной характер и плотность жилья в регионе делают его потенциальной опасностью глобального масштаба.

Кампи Флегрей — это не изолированный конический вулкан, а кальдера, образованная коллапсом магматической камеры после впечатляющих извержений. Основные исторические извержения, которые сформировали нынешнюю конформацию, датируются примерно 39 000 и 15 000 лет назад.

Первое, известное как извержение Игнимбрита Кампана, было одним из самых разрушительных за последние 100 000 лет и внес значительный вклад в изменение климата того времени. Второе, называемое извержением Неаполитанского желтого туфа, отложило огромное количество вулканического материала, который до сих пор характеризует ландшафт этого района.

Вулканическая активность Кампи Флегрей никогда не прекращалась. Среди самых недавних и значительных извержений — извержение Монте-Нуово в 1538 году, которое радикально изменило территорию, создав новый рельеф за несколько дней. Это событие демонстрирует, насколько кальдера все еще активна и непредсказуема.

В последние десятилетия феномен брадизизма, то есть периодическое повышение и понижение почвы из-за движения подземной магмы, был особенно очевиден в Поццуоли и прилегающих районах. Это явление привело к эпизодам эвакуации и сейсмической тревоги, сигнализируя о том, что вулканическая система совсем не бездействует.

Сегодня в районе кальдеры Кампи Флегрей проживает более миллиона человек, включая города, такие как Поццуоли, Баколи и часть Неаполя. В случае крупного извержения воздействие будет разрушительным не только для местного населения, но и для всей планеты, с глобальными климатическими последствиями, аналогичными последствиям крупных исторических извержений.

Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV) постоянно отслеживает активность кальдеры, пытаясь предсказать возможные сценарии извержения. Однако точное предсказание того, когда и как произойдет извержение, все еще чрезвычайно сложно.

Планы действий в чрезвычайных ситуациях были обновлены, но скорость возможного вулканического кризиса ставит под сомнение реальную эффективность мер эвакуации.

Кампи Флегрей представляют собой одну из самых опасных вулканических областей в мире как из-за их взрывного потенциала, так и из-за плотности окружающей среды. Деятельность прошлого показала, насколько разрушительной может быть эта кальдера, и нынешние явления подтверждают, что она все еще активна.

Бдительность и готовность по-прежнему необходимы для снижения рисков возможного извержения, которое может иметь катастрофические последствия.

Уточнения

Неа́поль — город на юге Италии. Административный центр области Кампания и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. Расположен на берегу северной бухты Неаполитанского залива.

