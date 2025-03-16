Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Твои складки — твоя проблема! Как правильно носить юбки, чтобы выглядеть стройнее
Эти собаки идеально подойдут для квартиры: не линяют, не пахнут, не капризничают
Не торопитесь выбрасывать проросший лук — вот как он может пригодиться
Первые смельчаки: туристы открыли купальный сезон в Турции при +28°С
Трудный возраст: МакSим нашла особый подход к взрослеющей старшей дочери
Вы чувствуете стресс: сделайте это всего 5 секунд — и вам станет легче
Краткосрочные укрепления не спасут рубль: эксперт раскрыл худший сценарий
ТОП-5 машин СССР, которые гнили быстрее всех
Ваши тюльпаны проживут в два раза дольше, если вы знаете этот секрет

Разгадка возникновения жизни на Земле стала неожиданностью для ученых

1:43
Наука

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили новый механизм зарождения жизни на Земле.

Дно океана
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Дно океана

Они нашли, что микросвечение в тумане может стать причиной синтеза молекул, необходимых для жизни.

Микросвечение — это крошечные молнии, которые возникают в водяных брызгах. Ученые обнаружили, что эти молнии несут в себе достаточно энергии для запуска химических реакций, которые синтезируют молекулы жизни.

В ходе экспериментов ученые распыляли воду на смесь азота, метана, углекислого газа и аммиака. Это привело к быстрому образованию ключевых молекул, включая цианистый водород; глицин, аминокислоту, участвующую в производстве белка; и урацил, строительный блок РНК, присутствующий во всех живых клетках.

Ученые предполагают, что микросвечение может быть новым механизмом пребиотического синтеза молекул, составляющих строительные блоки жизни. Это открытие может помочь понять, как жизнь зародилась на Земле.

Доктор Ева Стьюкен, изучающая происхождение жизни в Университете Сент-Эндрюса, сказала, что работа была увлекательной. Она отметила, что это открывает целый ряд возможностей, которые необходимо исследовать дальше, используя различные составы газов и флюидов.

Профессор Дэвид Димер из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, который работал с Заром, но не участвовал в последнем исследовании, сказал, что микроосвещение "теперь можно добавить в список возможных источников энергии, доступных для органического синтеза до зарождения жизни".

Уточнения

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два
Наука и техника
Русский ответ беспилотникам: создан патрон, который сбивает дроны на раз-два Аудио 
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Авто
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы Аудио 
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС
Наука и техника
Экологическое бедствие: в Европе произошла утечка радиоактивных веществ с крупнейшей АЭС Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Последние материалы
ТОП-5 машин СССР, которые гнили быстрее всех
Ваши тюльпаны проживут в два раза дольше, если вы знаете этот секрет
Разгадка возникновения жизни на Земле стала неожиданностью для ученых
Дизайнерские секреты: как выбрать плитку на кухонный фартук, чтобы не пожалеть
Велотренажёр станет в 2 раза эффективнее: сжигаем калории за минуты
Украинофобия в Польше — от бытовой до политической: негатив к беженцам бьёт рекорд
Актёр Андрей Бурковский обратился к сыну, с которым эмигрировал в США: верь в себя!
Европа готовится к войне: Вебер раскрыл план перестройки экономики ЕС
За милой мордочкой скрывается трагедия: почему мопсы и бульдоги мучаются
Больше не скрывает: Водонаева вывела в свет повзрослевшего сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.