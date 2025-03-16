Разгадка возникновения жизни на Земле стала неожиданностью для ученых

1:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Стэнфордского университета обнаружили новый механизм зарождения жизни на Земле.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Дно океана

Они нашли, что микросвечение в тумане может стать причиной синтеза молекул, необходимых для жизни.

Микросвечение — это крошечные молнии, которые возникают в водяных брызгах. Ученые обнаружили, что эти молнии несут в себе достаточно энергии для запуска химических реакций, которые синтезируют молекулы жизни.

В ходе экспериментов ученые распыляли воду на смесь азота, метана, углекислого газа и аммиака. Это привело к быстрому образованию ключевых молекул, включая цианистый водород; глицин, аминокислоту, участвующую в производстве белка; и урацил, строительный блок РНК, присутствующий во всех живых клетках.

Ученые предполагают, что микросвечение может быть новым механизмом пребиотического синтеза молекул, составляющих строительные блоки жизни. Это открытие может помочь понять, как жизнь зародилась на Земле.

Доктор Ева Стьюкен, изучающая происхождение жизни в Университете Сент-Эндрюса, сказала, что работа была увлекательной. Она отметила, что это открывает целый ряд возможностей, которые необходимо исследовать дальше, используя различные составы газов и флюидов.

Профессор Дэвид Димер из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, который работал с Заром, но не участвовал в последнем исследовании, сказал, что микроосвещение "теперь можно добавить в список возможных источников энергии, доступных для органического синтеза до зарождения жизни".

Уточнения

Рибонуклеи́новая кислота́ (РНК) — одна из трёх основных макромолекул (две другие — ДНК и белки), которые содержатся в клетках всех живых организмов и играют важную роль в кодировании, прочтении, регуляции и экспрессии генов.

