Казахстан шагнул в киберпанк: по городу гуляют робо-собаки

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана представило инновационного робота-собаку, который гуляет по Алматы.

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек и искуственный интеллект

Робот оснащен голосовым управлением на казахском языке и обладает широкими возможностями для работы в реальном секторе экономики.

Робот-собака способен проводить инспекции, собирать данные и перемещать предметы, что делает его незаменимым помощником в различных сферах — от логистики до безопасности. Проект был успешно продемонстрирован главе государства на демо-дне "Создавая будущее с AI: на пути к экономике знаний" в декабре 2024 года.

Робота-собаку разработали в филиале АКФ "ПИТ" по Алматы, действующем под брендом Almaty Hub. Это инновационное решение может стать новым шагом в развитии искусственного интеллекта и робототехники в Казахстане.

Робот-собака может быть использован в различных отраслях, таких как логистика, безопасность, образование и здравоохранение. Он может помочь в проведении инспекций, сборе данных и перемещении предметов, что может повысить эффективность и безопасность работы.

Уточнения

Ро́бот — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.

