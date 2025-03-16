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Мы раскрыли загадку общего предка — и это существо намного старше наших представлений

1:56
Наука

Ученые отодвинули время появления последнего универсального общего предка (LUCA) на сотни миллионов лет назад.

Дом
Фото: unsplash.com by m wrona, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дом

Согласно новым исследованиям, LUCA появился на Земле примерно 4,2 миллиарда лет назад, а не 4 миллиарда лет назад, как считалось ранее.

LUCA является предком всех живых существ, от мельчайших бактерий до самых крупных синих китов. Ученые считают, что LUCA был простым прокариотом, но у него, вероятно, была иммунная система, а значит, он уже боролся с древними вирусами.

Чтобы точно определить, когда LUCA появился на Земле, ученые сравнили гены живых видов и подсчитали мутации, которые произошли с тех пор, как у них появился общий предок с LUCA. Используя генетическое уравнение, основанное на времени разделения видов, команда выяснила, что LUCA, должно быть, появился на Земле примерно через 400 миллионов лет после своего создания.

Ученые также изучили физиологические характеристики живых видов, чтобы понять, каким был LUCA 4,2 миллиарда лет назад. Результаты дали несколько неожиданных ответов. По оценкам ученых, LUCA был простым прокариотом, но у него, вероятно, была иммунная система, а значит, он уже боролся с древними вирусами.

LUCA является самым древним общим предком, о котором мы знаем, но ученые до сих пор не понимают, как жизнь развивалась от своих истоков до ранних сообществ, частью которых является LUCA. Дальнейшие исследования должны будут углубиться в эту первобытную историю и выяснить, как именно появились вы, я и все остальные живые существа.

Ученые продолжают исследовать происхождение жизни на Земле, и новые открытия могут помочь нам лучше понять, как жизнь развивалась на нашей планете.

Уточнения

Жизнь основное понятие философии и биологии — активная форма существования материи от рождения до смерти, которая в обязательном порядке содержит в себе «свойства живого»; совокупность физических и химических процессов, протекающих в организме, позволяющих осуществлять обмен веществ и деление его клеток или размножение.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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