Космос ближе: мы находимся внутри огромной чёрной дыры

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Недавние наблюдения телескопа JWST за ранней Вселенной открыли новую загадку: большинство галактик, по-видимому, вращаются в одном направлении.

Фото: Freepik by stockgiu Чёрная дыра

Это открытие, не предсказанное нашим нынешним пониманием Вселенной, может указывать на то, что мы находимся внутри чёрной дыры.

Исследователи из Университета штата Канзас изучили изображения 263 галактик в ранней Вселенной и обнаружили значительную разницу в их вращении относительно Млечного Пути. В общей сложности 105 галактик (40 процентов) вращались против часовой стрелки, а 158 (60 процентов) — по часовой стрелке.

Лиор Шамир, доцент кафедры информатики в Инженерном колледже Карла Р. Айса, отметил, что анализ галактик был проведён путём количественного анализа их форм, но разница настолько очевидна, что любой человек, взглянув на изображение, может её заметить.

Исследователи предложили несколько возможных объяснений этому явлению. Одно из них заключается в том, что Вселенная находится в центре чёрной дыры более крупной Вселенной. Это объяснение согласуется с теориями космологии чёрных дыр, которые постулируют, что вся Вселенная находится внутри чёрной дыры.

Другое возможное объяснение — эффект доплеровского сдвига, из-за которого свет может казаться красным или синим в зависимости от того, как движется излучающий объект относительно нас. Из-за этого эффекта галактики, вращающиеся в направлении, противоположном Млечному Пути, кажутся ярче.

Если скорость вращения Млечного Пути оказывает большее влияние, чем предполагали астрономы, это может объяснять, почему галактики, вращающиеся в направлении, противоположном Млечному Пути, преобладают по мере того, как мы всё дальше и дальше заглядываем в красную вселенную.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

