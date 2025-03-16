Привет из прошлого: вся жизнь на Земле вымерла миллионы лет назад, кроме них

Массовое вымирание, произошедшее 250 миллионов лет назад, уничтожило примерно 80% жизни на Земле.
Однако, как показывают новые исследования, растения могли выжить в этом катастрофическом событии. Ученые обнаружили в Китае место, где, судя по всему, растения пережили самое масштабное вымирание на планете.
Исследователи изучили слои горных пород в Синьцзяне, которые образовались во время массового вымирания. Они обнаружили, что в этом месте продолжали расти голосеменные леса, в которых росли папоротники, производящие споры. Это открытие подтверждает идею о том, что Великое вымирание было более сложным процессом на суше, чем в морях.
Климат на территории современного Синьцзяна стал немного суше в конце пермского периода и в начале триасового периода, но не настолько, чтобы вызвать вырубку лесов. Это могло быть следствием местоположения, поскольку морские животные не могли спастись от глобального закисления океана, а изменение климата на суше не было равномерным.
Ученые также обнаружили, что растения имели множество приспособлений, которые позволяли им пережить вымирание. Например, у них были подземные структуры, корни или стебли, которые могли сохраняться сотни лет. Семена также могли сохраняться в течение длительного времени.
Это открытие привело к спорам о том, заслуживает ли величайшее массовое вымирание на Земле такого названия. Некоторые ученые считают, что это было не вымирание, а кризис на Земле.
Однако, изучение этих древних катастроф может дать нам представление о том, чего ожидать при таком уровне углекислого газа в атмосфере, которого люди никогда не видели.
Память планеты хранится в горных породах, и мы можем узнать из горных пород, что происходит с нашей планетой в таких экстремальных условиях. Это знание может помочь нам лучше понять, как сохранить жизнь на Земле в будущем.
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