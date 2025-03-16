Нас ждет потоп: NASA бьет тревогу из-за мирового океана

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Согласно новому исследованию NASA, климатические изменения стали главной причиной аномального повышения уровня моря в 2024 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Brocken Inaglory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Цунами

Спутниковые наблюдения показали, что за этот период глобальный уровень океана вырос на 0,23 дюйма, что значительно превысило прогнозируемые 0,17 дюйма. Ученые подчеркнули, что такие темпы роста оказались неожиданными даже для экспертов.

Джош Уиллис, исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA, отметил, что ежегодные колебания уровня моря — нормальное явление, однако общая тенденция к ускорению подъема становится все более очевидной.

По его словам, ключевую роль в этом процессе сыграло тепловое расширение воды: нагрев океанических масс привел к их расширению, что составило две трети от общего повышения уровня в 2024 году. Оставшаяся треть пришлась на таяние ледников и ледяных щитов.

Надя Виноградова Шиффер, руководитель программ физической океанографии NASA, сообщила, что 2024 год стал рекордным по температуре океанов за последние три десятилетия. Она также указала на влияние феномена Эль-Ниньо, который способствует вертикальному перемещению тепла в водных слоях, усиливая эффект теплового расширения.

Анализ данных с 1993 года показал, что скорость подъема уровня моря увеличилась более чем в два раза за этот период. За тридцать лет наблюдений общий рост составил не менее 10 сантиметров.

Ученые связывают это с антропогенным изменением климата, которое провоцирует как нагрев воды, так и интенсивное таяние ледников. Дополнительным фактором стало постепенное проникновение тепла в глубинные слои океана, что усугубляет долгосрочные последствия для прибрежных регионов.

Уточнения

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