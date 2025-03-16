Перестаньте искать оправдания: эта инструкция заставит вас бросить пить

2:50 Your browser does not support the audio element. Наука

Отказ от алкоголя позитивно сказывается как на состоянии тела, так и на самочувствии. Это касается не только людей, излишне увлекающихся спиртным, но и тех, кто привычно пьет бокал вина или кружку пива ежедневно.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcoMontero93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Приостанавливая подобную привычку, можно заметить, что организм постепенно восстанавливается — и эта польза проявляется на самых разных уровнях.

Уже через две недели после исключения алкоголя обычно становятся заметны первые улучшения. Считается, что организм быстрее погружается в качественный сон, а неприятные симптомы со стороны желудка — вроде частого рефлюкса — могут уменьшиться. Дополнительно за счет снижения калорийности рациона нередко уходит небольшой лишний вес.

Спустя месяц польза продолжает расти. Кожа выглядит более здоровой и увлажненной, а общая энергичность возрастает, поскольку ночной отдых становится полноценнее. У тех, кто раньше регулярно употреблял алкоголь, печень начинает восстанавливаться и эффективнее выполнять свои функции.

Через 60 дней, когда организм уже неплохо адаптировался к новому образу жизни, часто улучшается метаболизм, приходят в равновесие психологическое состояние и тревожность, а уровень жира в печени уменьшается. Люди, успешно прошедшие этот этап, обычно замечают, что чувствуют себя в целом бодрее и эмоционально стабильнее.

По прошествии трех месяцев, согласно некоторым исследованиям, риск появления сердечно-сосудистых недугов снижается. Укрепляется иммунная система, а настроение становится ровнее, поскольку организм избавлен от дополнительной нагрузки, которую давали спиртные напитки.

Шесть месяцев трезвости нередко позволяют мозгу активнее восстанавливать кору головного мозга, что может позитивно влиять на память и способность мыслить ясно. Также сокращается воспаление в тканях мозга, если до этого происходило злоупотребление спиртным.

Наконец, спустя год после последнего бокала вина или коктейля человек обычно замечает, что печень практически вернулась к своей прежней работоспособности, уровень брюшного жира снизился, а давление и сон нормализовались. Многие отмечают, что тревожности почти не стало, настроение стабилизировалось, а умственная активность улучшается за счет восстановления когнитивных функций.

Итак, люди, которые решают отказаться от алкоголя, получают разносторонний список положительных изменений — как телесных, так и психологических. Преимущества продолжают усиливаться с течением времени, что дает серьезный стимул поддерживать трезвый образ жизни на долгосрочной основе.

Уточнения

Алкого́льные напи́тки — напитки, содержащие этиловый спирт.

