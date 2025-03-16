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Космический зонд Гера фиксирует уникальные изображения Красной планеты

Наука

Зонд Европейского космического агентства (ЕКА) под названием "Гера" направляется к астероиду Диморфос для проведения измерений.

Зонд
Фото: NASA by Johns Hopkins APL, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зонд

Во время своего путешествия "Гера" зафиксировала изображения Красной планеты — Марса. Специальное видео, созданное для миссии "Гера", показывает, как зонд использует гравитационные маневры для ускорения. На видео Марс выглядит голубым, также появляется один из его спутников — Деймос. По словам ЕКА, зонд развивает скорость более 32 000 км/ч и активирует свои приборы для записи. Деймос, меньший спутник Марса с диаметром всего 12,8 км, редко появляется в кадре. Запись была сделана с расстояния около 1000 км от планеты.

Ученый Майкл Кепперс, участвующий в миссии "Гера", использовал эту возможность для тестирования приборов на зонде. Это был первый случай, когда зонд захватил изображение другого небесного тела, отличного от Земли.

Ось вращения Деймоса совпадает с осью вращения Луны, поэтому на каждой стороне спутника виден Марс. Это наблюдение породило новые теории о происхождении Деймоса, включая возможность, что он возник в результате космического столкновения или представляет собой фрагмент, захваченный гравитацией планеты.

Марс на изображении выглядит синим, так как инфракрасные волны были зарегистрированы 12 марта. Текущий маневр помогает "Гере" приблизиться к расстоянию примерно 177 миллионов километров от астероида Диморфос, который стал объектом первых испытаний плана планетарной защиты НАСА. "Гера" изучит астероид, чтобы выяснить, возможно ли в будущем предотвратить столкновения с другими небесными телами, пишет hvg.

Уточнения

Космический зонд — устоявшееся название ряда автоматических межпланетных станций, предназначенных для глубокого исследования межпланетного пространства и/или удалённого изучения какого-либо небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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