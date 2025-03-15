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Чудеса природы: лягушка, считавшаяся вымершей, вновь обрела дом

1:26
Наука

Вид лягушек, считавшийся вымершим более века назад, Alsodes vittatus, был вновь обнаружен в лесах Чили.

Лягушка
Фото: Flickr by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Лягушка

Лягушка была найдена в юго-восточной части бывшего поместья Сан-Игнасио-де-Пемеуэ после долгих поисков. Исследование, опубликованное в ZooKeys, подчеркивает важность этого открытия для биоразнообразия. Alsodes vittatus была впервые описана в 1902 году, однако вскоре после этого исчезла из научных записей. Многочисленные попытки найти эту лягушку с 1995 по 2016 год не увенчались успехом.

Ключ к успешному обнаружению оказался в смене места поисков на бассейны рек Лолко и Порталес, где исследовательская группа под руководством доктора Клаудио Корреа наконец обнаружила две популяции, которые соответствовали описанию A. vittatus. Характерная полоска на спине вновь обнаруженных лягушек подтвердила их идентичность. 

Несмотря на это важное открытие, существует угроза вымирания A. vittatus из-за вырубки лесов, изменений в землепользовании и климатических колебаний. Исследователи отмечают необходимость дальнейших исследований этого вида, призывают к охране его среды обитания и мониторингу окружающей среды, пишет dailygalaxy.

Уточнения

Чи́ли — государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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