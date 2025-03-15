Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спортивное питание: незаменимый помощник или напрасная трата денег
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно
Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать
Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном
Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны
Казахская национальная одежда может войти в Книгу рекордов Гиннеса

Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю

1:30
Наука

15 марта в 02:04 по мск. из Космического центра Кеннеди во Флориде (США) стартовала ракета SpaceX Falcon 9 с четырьмя астронавтами на борту, направляющимися к Международной космической станции (МКС).

Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Это обычная ротация экипажа, однако она весьма значима, поскольку позволит вернуться на Землю Суни Уильямс и Бутчу Уилмору, которые застряли на станции более девяти месяцев вместо запланированного 8-дневного визита.

Первая попытка запуска этой миссии была отменена в среду из-за проблемы с гидравлическим механизмом. Однако в субботу запуск прошел успешно, и ракета взлетела в ясное небо. Первая ступень Falcon 9 отделилась и успешно приземлилась, а вторая ступень продолжила полет, после чего космический корабль Crew Dragon с астронавтами отделился.

Командир миссии, астронавт НАСА Энн Макклейн поблагодарила команды, которые работали над запуском. Экипаж Dragon, который также включает пилота Николь Айерс, японского астронавта Такую Ониси и российского космонавта Кирилла Пескова, должен прибыть на МКС вечером 15 марта.

Миссия Crew-10 стала значимым событием, и астронавты выбрали в качестве талисмана вязаного журавлика, символизирующего международное сотрудничество и оптимизм, сообщает nytimes.

 

Уточнения

Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну
Красота и стиль
Забудьте старые пуховики! 5 курток, которые зададут стиль на всю весну Аудио 
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Экономика и бизнес
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок Аудио 
Страшно стареть? Это масло вернёт твоей коже молодость без дорогих процедур
Красота и стиль
Страшно стареть? Это масло вернёт твоей коже молодость без дорогих процедур Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Как приготовить пирог из лаваша с капустой за 30 минут
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Последние материалы
Спортивное питание: незаменимый помощник или напрасная трата денег
Паркуешься на улице? Теперь можно заряжать электромобиль прямо от фонаря
5 гениальных советов по уборке в ванной комнате: не начинайте, пока не узнаете
Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки
Как приготовить суп с фрикадельками в мультиварке — просто, быстро и вкусно
Эти цветы растут у вас в саду — а собака может из-за них пострадать
Хотите высыпаться? Избавьтесь от этих привычек перед сном
Волочкова объяснила, почему Николаеву нельзя называть мачехой Ариадны
Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю
Казахская национальная одежда может войти в Книгу рекордов Гиннеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.