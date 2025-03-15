Долгожданный запуск Crew-10: астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор смогут вернуться на Землю

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

15 марта в 02:04 по мск. из Космического центра Кеннеди во Флориде (США) стартовала ракета SpaceX Falcon 9 с четырьмя астронавтами на борту, направляющимися к Международной космической станции (МКС).

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

Это обычная ротация экипажа, однако она весьма значима, поскольку позволит вернуться на Землю Суни Уильямс и Бутчу Уилмору, которые застряли на станции более девяти месяцев вместо запланированного 8-дневного визита.

Первая попытка запуска этой миссии была отменена в среду из-за проблемы с гидравлическим механизмом. Однако в субботу запуск прошел успешно, и ракета взлетела в ясное небо. Первая ступень Falcon 9 отделилась и успешно приземлилась, а вторая ступень продолжила полет, после чего космический корабль Crew Dragon с астронавтами отделился.

Командир миссии, астронавт НАСА Энн Макклейн поблагодарила команды, которые работали над запуском. Экипаж Dragon, который также включает пилота Николь Айерс, японского астронавта Такую Ониси и российского космонавта Кирилла Пескова, должен прибыть на МКС вечером 15 марта.

Миссия Crew-10 стала значимым событием, и астронавты выбрали в качестве талисмана вязаного журавлика, символизирующего международное сотрудничество и оптимизм, сообщает nytimes.

Уточнения

Космона́вт — человек, проводящий испытания и эксплуатацию космической техники в космическом полёте.



