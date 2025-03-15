Пернатые в США под угрозой выживания: взаимосвязь, которой нельзя пренебрегать

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Согласно новому отчету, более одной трети всех видов птиц в США находятся под угрозой исчезновения.

Фото: https://www.flickr.com/photos/usfwsmtnprairie/35814922260/ by USFWS Mountain-Prairie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Дрозд-ягодник

За последние 50 лет 112 видов, находящихся на грани исчезновения, потеряли более половины своей популяции. В группе критических видов, таких как колибри Аллена и трехцветный черный дрозд, угрозу вымирания можно устранить только при срочных мерах.

Директор по охране природы Национального общества Одюбона Маршалл Джонсон заявил, что ситуация в местах обитания птиц требует внимания. Этот доклад о состоянии птиц был представлен на конференции по дикой природе и природным ресурсам в Луисвилле, штат Кентукки, и составлен коалицией научных и природоохранных организаций.

Отчет подчеркивает потери популяций птиц как на материке, так и в морской среде, указывая на 229 видов, нуждающихся в срочных мерах по сохранению. Исследования показывают, что за пять десятилетий в Северной Америке погибло три миллиарда птиц.

Птицы имеют важное значение не только с точки зрения экологии, но и для местной экономики. Практически 100 миллионов американцев участвуют в мероприятиях по наблюдению за птицами, что приносит экономическую выгоду в размере 279 миллиардов долларов и создает 1,4 миллиона рабочих мест.

Авторитетные источники также указывают на положительное влияние наблюдения за птицами на психическое здоровье, помогая снизить стресс и тревожность. Тем не менее, авторы предупреждают о сокращении численности птиц в большинстве экосистем, включая популяции уток.

Несмотря на тревожные данные, отчет предоставляет надежду: общественный интерес и экономические выгоды от наблюдения за птицами находятся на высоком уровне, что может привести к улучшению состояния их популяций, пишет earth.

Уточнения

Коли́бри (лат. Trochilidae) — семейство маленьких птиц из отряда стрижеобразных (Apodiformes). Известно более 350 видов, обитающих в Америке от Аляски и Лабрадора до Огненной Земли, многие виды являются эндемиками.

