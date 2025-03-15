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Угроза изнутри: как клетки рака поджелудочной железы становятся неуязвимыми

2:43
Наука

Рак поджелудочной железы остаётся одним из самых смертоносных видов онкологии — пятилетняя выживаемость составляет всего 13%. Опухоль не только выявляется на поздних стадиях, но и обладает невероятной способностью адаптироваться к терапии.

Рак
Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/National_Cancer_Institute by Dr. Cecil Fox, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак

Генетическая гибкость рака

Некоторые клетки рака поджелудочной железы получают ключевое преимущество за счёт наличия дополнительных копий онкогенов, таких как MYC, на автономных кольцевых фрагментах ДНК.

Эти экднк не связаны с хромосомами, но свободно плавают в ядре клетки. Они позволяют опухоли быстро наращивать экспрессию генов и адаптироваться к неблагоприятным условиям.

"Рак поджелудочной железы часто называют "тихим убийцей", так как его сложно обнаружить на ранних стадиях. Теперь мы знаем, что способность опухоли "менять форму" при стрессе во многом связана с экднк", — говорит, директор по трансляционным исследованиям, Питер Бейли из Центре рака поджелудочной железы Боттон-Шампалимо.

Опасная эволюция опухоли

Учёные выяснили, что клетки внутри одной опухоли могут сильно отличаться друг от друга. В одних клетках MYC присутствует в десятках или сотнях копий, что даёт им значительное преимущество в росте.

В других же клетках число копий меньше, но они лучше адаптируются к разным условиям.

"Это своего рода ставка на разнообразие, в опухоли формируются кластеры клеток с разными уровнями MYC, которые могут реагировать на изменения окружающей среды", — объясняет бывший аспирант Университета Глазго, Даниэль Шрейер.

Такая пластичность объясняет, почему стандартные методы лечения часто оказываются неэффективными: уничтожение одной популяции клеток оставляет в живых другую, более устойчивую.

Новый взгляд на терапию

Экднк не только помогает раковым клеткам выживать, но и делает их более агрессивными. Исследователи обнаружили, что при увеличении числа копий MYC клетки меняют свою форму, становясь жёстче и теряя организованную структуру.

"Примечательно, что эти копии могут появляться и исчезать в зависимости от условий", — отмечает Винченцо Корбо, преподаватель Университета Скалигера.

Хотя исследование ещё на ранней стадии, учёные надеются, что смогут использовать уязвимость экднк против самого рака.

"Экднк — это обоюдоострый меч: она даёт клеткам гибкость, но требует ресурсов. Наша задача — использовать это в пользу пациента", — заключает Корбо.

Уточнения

Онколо́гия (от др.-греч. όγκος — тяжесть, груз, и λόγος — учение) — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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