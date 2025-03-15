Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Охрипли без причины? Ваше тело может подавать тревожный сигнал
Волшебное семя: раскройте секреты кунжута и удивитесь его древней силе
Газовые запасы под угрозой? Перейдёт ли Россия на водород
Обычные бумажные обои могут превратить ремонт в кошмар — как избежать главных ошибок
Сильная женщина в отношениях — вызов, который пугает многих мужчин
Новый курорт у Байкала: горы, лыжи и экотуризм
Правило 3-30-300: делаем городскую жизнь в разы здоровее
7 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды — они всегда актуальны
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс

Темная материя: почему её никто не видит, но она управляет Вселенной

2:56
Наука

Темная материя остается одной из самых интригующих загадок Вселенной. Она занимает около 27% её состава, но не излучает и не отражает свет, а значит, не видна для телескопов. Однако ее присутствие подтверждается гравитационными эффектами, которые она оказывает на видимую материю.

Темная материя
Фото: Designed by Freepik by starline, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темная материя

Почему учёные уверены в её существовании?

Наблюдения за далекими галактиками показали, что их скорость вращения не совпадает с расчетами, основанными на видимой массе.

Согласно общей теории относительности Эйнштейна, такая аномалия указывает на наличие невидимой массы. Это открытие привело к гипотезе о темной материи, которая играет важнейшую роль в структуре Вселенной.

Кто в списке подозреваемых?

На роль темной материи претендуют несколько гипотетических объектов:

  • WIMPs (слабовзаимодействующие массивные частицы). Они тяжелые, электрически нейтральные и практически не взаимодействуют с обычной материей. Их ищут десятилетиями, но пока безуспешно.
  • ALP (аксионоподобные частицы). Они очень легкие и могут взаимодействовать с электромагнитными полями, создавая специфические сигналы.
  • Первичные черные дыры. Эти объекты могли сформироваться сразу после Большого взрыва и теоретически могут объяснить недостающую массу Вселенной.
  • Модифицированные теории гравитации (MOND). Некоторые ученые предполагают, что темная материя — это не частицы, а ошибка в наших представлениях о гравитации. Однако эта гипотеза слабо объясняет весь спектр наблюдений.

Поиск невидимого

Совсем недавно исследователи Токийского столичного университета провели новое исследование, пытаясь раскрыть природу ALP. Они использовали 6,5-метровый Магелланов телескоп Clay в Чили, чтобы зафиксировать инфракрасное излучение карликовых галактик Leo V и Tucana II.

По теории, ALP могут распадаться, испуская специфическое свечение в ближнем инфракрасном диапазоне. Однако ученым не удалось обнаружить этого эффекта. Это позволило установить новые ограничения: если ALP существуют, то их время жизни в десятки миллионов раз превышает возраст Вселенной.

Загадка, которая только усложняется

Хотя эксперименты не подтвердили гипотезу ALP, данные показали странные отклонения, которые еще предстоит объяснить. Эти "излишества" могут быть просто шумом, но не исключено, что это след неизвестного физического явления, связанного с темной материей.

Открытие новых методов наблюдения и будущие исследования помогут приблизиться к разгадке этой вселенской тайны.

Уточнения

Вселе́нная — не имеющее строгого определения понятие в астрономии и философии, под которым чаще всего подразумевается совокупность всей существующей в мире энергии, материи и пространства-времени.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Недвижимость
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы Аудио 
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц
Новости спорта
Огромный живот останется в прошлом: вот как похудеть всего за месяц Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Сильная женщина в отношениях — вызов, который пугает многих мужчин
Новый курорт у Байкала: горы, лыжи и экотуризм
Правило 3-30-300: делаем городскую жизнь в разы здоровее
7 оттенков волос, которые никогда не выйдут из моды — они всегда актуальны
Не идеальные, но такие особенные: истории кошек, которые заслуживают второй шанс
Как убрать запах из микроволновки? Простые и эффективные методы
Хотите больше энергии и чистый воздух? Просто поставьте это растение в комнате
Никогда не стирайте эти вещи вместе с кондиционером для белья
Как один город победил крыс раз и навсегда
Вкусная макаронная запеканка с шампиньонами – без хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.