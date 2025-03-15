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Ключ к разгадке шизофрении и болезни Альцгеймера: гиппокамп влияет на нашу память

1:50
Наука

Исследовательский институт экспериментальных медицинских исследований ХУНЖЭНЬ выявил важные группы клеток в различных слоях гиппокампа человека.

Пластиковый мозг
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Etienne Minh-Duy Poirrier from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пластиковый мозг

Эти результаты могут иметь большое значение для понимания заболеваний, таких как шизофрения, эпилепсия и болезнь Альцгеймера. Гиппокамп — это древняя область коры головного мозга, играющая ключевую роль в обучении и памяти.

Для более глубокого понимания работы гиппокампа нужны компьютерные модели, которые обеспечивают точные количественные данные, основанные на количестве различных групп клеток и нейронной сети.

Однако гиппокамп грызунов отличается от человеческого по составу нейронов и синаптической структуре, поэтому данные о гиппокампе человека пока остаются неполными. Это связано с трудностью получения хорошо сохранившихся образцов мозга, которые можно собрать не позже чем через 3,5 часа после смерти.

Группа исследователей HUN-REN SUGAR под руководством Ньири Габора использовала методы для оценки трех основных групп клеток-ингибиторов в гиппокампе человека. В ходе трехмерного электронно-микроскопического исследования они определили количество тормозных синапсов в разных слоях гиппокампа.

Эти результаты важны для понимания сетей гиппокампа и сложной регуляторной динамики, что имеет значение для изучения таких заболеваний, как шизофрения, эпилепсия или болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что нарушения в межнейронных связях могут быть связаны с этими расстройствами. Поэтому изучение ингибирующих групп нервных клеток может стать ключом к более эффективным терапевтическим подходам, пишет index.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка (от др.-греч. νεῦρον «волокно; нерв») — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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