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Гонконг выступает за зелёную революцию: кондиционеры без выбросов

2:18
Наука

Обычные кондиционеры работают на основе сжатия пара. Это требует много энергии.

Гонконг
Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние
Гонконг

Чтобы решить эту проблему, исследователи обратились к твердотельным растворам, использующим эластокалорийный эффект сплавов с памятью формы.

Эти материалы могут поглощать и возвращать тепло при сжатии и отпускании. Однако до недавнего времени такие устройства могли обеспечить всего 260 Вт охлаждения, что недостаточно для коммерческого использования.

Чтобы достичь производительности на уровне киловатт, ученым из Гонконгского университета науки и технологий (HKUST) пришлось преодолеть два основных препятствия. Первое — это сбалансировать удельную мощность охлаждения с активной массой: просто увеличить массу никель-титанового сплава не получится, поскольку это снижает эффективность. Второе — оптимизировать теплопередачу, чтобы избежать проблем с быстрым рассеиванием тепла.

Для решения этих задач исследователи разработали архитектуру, где 10 охлаждающих устройств соединены последовательно, а охлаждающая жидкость — это наножидкость на основе графена, которая улучшает теплопроводность на 50% при минимальной концентрации. Давление в системе поддерживают на уровне 1,5 бар, а частота — 3,5 Гц для быстрого охлаждения.

В тестах, проведенных в прототипе дома, мощность охлаждения достигла 1284 Вт, что почти в три раза больше, чем у текущих аналогов. Температура в помещении стабилизировалась на уровне 21-22 °C, несмотря на жару на улице (30-31 °C). Это первый случай, когда эластокалорийная система показала достаточную мощность для крупных применений.

Профессор Сунь Цинпин, соавтор исследования, отметил, что этот успех демонстрирует потенциал эластокалорийных технологий. Они уже работают над коммерциализацией этой технологии, и с учетом ужесточения правил по гидрофторуглеродам, этот кондиционер без выбросов может перевернуть рынок, пишет media24.

Уточнения

Кондиционе́р (англ. conditioner) — устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях строительных сооружений, транспортных средств и другой техники.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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