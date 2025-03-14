Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Игры, которые лечат тревогу: эти виртуальные миры — твой новый антидепрессант
Как определить макароны из твёрдых сортов пшеницы? Проверенные способы
Национальная гордость или политика: почему Мексика боится ГМО-кукурузы
Март в саду: три важнейшие работы, без которых не будет урожая
Suzuki показала компактного монстра для бездорожья — он легче, мощнее и чертовски хорош
90-е в тренде: самые популярные укладки, которые возвращаются в моду
Диетолог раскрыла правду: стоит ли пить зелёные соки и смузи для плоского живота
Газманов рассказал, какой подарок сделал жене: избавила меня от сложного выбора
Почему ваша кошка ведёт себя как боец MMA? Зачем ваш питомец использует задние лапы в игре

Русский аналог Starlink: Бюро 1440 обеспечит связь в самых удалённых уголках страны

1:16
Наука

Аэрокосмическая компания "Бюро 1440" собирается запустить в Арктике свой русский аналог Starlink.

спутник
Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
спутник

Пилотный проект, который обеспечит связь через низкоорбитальные спутники, стартует в Ненецком автономном округе (НАО) в 2026 году, пишет "Царьград" со ссылкой на "Ведомости".

Заместитель губернатора НАО Антон Лебедев рассказал, что проект будет гораздо дешевле и эффективнее, чем существующие решения. Кроме НАО, спутники будут тестироваться еще в нескольких регионах.

Представитель "Бюро 1440" отметил, что работают с разными регионами, чтобы закрыть потребность в связи там, где наземная сеть недоступна.

В июне 2023 года на орбиту вывели первые три спутника миссии "Рассвет-1", а в мае 2024 года компания сообщила о запуске еще трех аппаратов. К концу 2030 года планируется, что у "Бюро 1440" будет 292 спутника, а всего предстоит запустить 383.

Это запуск входит в федеральный проект "Инфраструктура доступа к интернету".

Уточнения

Спутник — в небесной механике объект, обращающийся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта.

  •  
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область
Военные новости
Дальше только вперед — подразделения ВС РФ вышли за госграницу в Сумскую область Аудио 
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Недвижимость
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы Аудио 
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Авто
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Секретный рецепт авиапрорыва: как Ил-114 переписывает правила региональных перелётов — детали масштабного проекта Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Гладиолусы зацветут пышным ковром, если посадить их правильно
Последние материалы
Игры, которые лечат тревогу: эти виртуальные миры — твой новый антидепрессант
Как определить макароны из твёрдых сортов пшеницы? Проверенные способы
Национальная гордость или политика: почему Мексика боится ГМО-кукурузы
Март в саду: три важнейшие работы, без которых не будет урожая
Suzuki показала компактного монстра для бездорожья — он легче, мощнее и чертовски хорош
90-е в тренде: самые популярные укладки, которые возвращаются в моду
Диетолог раскрыла правду: стоит ли пить зелёные соки и смузи для плоского живота
Газманов рассказал, какой подарок сделал жене: избавила меня от сложного выбора
Почему ваша кошка ведёт себя как боец MMA? Зачем ваш питомец использует задние лапы в игре
Василиса Кагановская назвала лучшие программы в истории фигурного катания
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.