Русский аналог Starlink: Бюро 1440 обеспечит связь в самых удалённых уголках страны

Аэрокосмическая компания "Бюро 1440" собирается запустить в Арктике свой русский аналог Starlink.
Пилотный проект, который обеспечит связь через низкоорбитальные спутники, стартует в Ненецком автономном округе (НАО) в 2026 году, пишет "Царьград" со ссылкой на "Ведомости".
Заместитель губернатора НАО Антон Лебедев рассказал, что проект будет гораздо дешевле и эффективнее, чем существующие решения. Кроме НАО, спутники будут тестироваться еще в нескольких регионах.
Представитель "Бюро 1440" отметил, что работают с разными регионами, чтобы закрыть потребность в связи там, где наземная сеть недоступна.
В июне 2023 года на орбиту вывели первые три спутника миссии "Рассвет-1", а в мае 2024 года компания сообщила о запуске еще трех аппаратов. К концу 2030 года планируется, что у "Бюро 1440" будет 292 спутника, а всего предстоит запустить 383.
Это запуск входит в федеральный проект "Инфраструктура доступа к интернету".
Спутник — в небесной механике объект, обращающийся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?