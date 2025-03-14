Русский аналог Starlink: Бюро 1440 обеспечит связь в самых удалённых уголках страны

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Аэрокосмическая компания "Бюро 1440" собирается запустить в Арктике свой русский аналог Starlink.

Фото: commons.wikimedia.org by José Furtado, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ спутник

Пилотный проект, который обеспечит связь через низкоорбитальные спутники, стартует в Ненецком автономном округе (НАО) в 2026 году, пишет "Царьград" со ссылкой на "Ведомости".

Заместитель губернатора НАО Антон Лебедев рассказал, что проект будет гораздо дешевле и эффективнее, чем существующие решения. Кроме НАО, спутники будут тестироваться еще в нескольких регионах.

Представитель "Бюро 1440" отметил, что работают с разными регионами, чтобы закрыть потребность в связи там, где наземная сеть недоступна.

В июне 2023 года на орбиту вывели первые три спутника миссии "Рассвет-1", а в мае 2024 года компания сообщила о запуске еще трех аппаратов. К концу 2030 года планируется, что у "Бюро 1440" будет 292 спутника, а всего предстоит запустить 383.

Это запуск входит в федеральный проект "Инфраструктура доступа к интернету".

Уточнения

Спутник — в небесной механике объект, обращающийся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта.

