Малые модульные реакторы: студенты разработали новые системы безопасности

2:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Студенты Техасского университета A&M произвели фурор, выиграв конкурс с разработкой суперсовременной системы безопасности для малых модульных реакторов (ММР).

Фото: CMAP by Ecole polytechnique Université Paris-Saclay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мужчина решает задачу на доске

Эти реакторы могут производить энергию с низкими выбросами углерода, но вызывают вопросы по безопасности, которые требуют новых решений.

Проект студентов стал настоящим прорывом в обеспечении безопасности ядерной энергетики.

Малые модульные реакторы — отличное решение для обеспечения энергии в удаленных или пострадавших от бедствий местах, потому что они компактные и легко транспортируемые. Однако из-за своих размеров они могут привлекать внимание злоумышленников. Ядерные материалы в нестабильных регионах могут стать целью кражи или кибератак.

Лос-Аламосские национальные лаборатории поручили студентам разработать решения по безопасности. Команда Intrux представила систему, которая объединяет передовые технологии. Их подход включает системы слежения RFID, искусственный интеллект и датчики LiDAR, что позволяет эффективно решать проблемы безопасности.

Система безопасности от Intrux защищает ядерное топливо и предотвращает несанкционированный доступ. Их слоган "Защитим будущее энергетики" показывает их стремление сделать ядерную энергетику более безопасной. Они используют отслеживание компонентов реактора с помощью RFID в реальном времени, камеры для обнаружения несанкционированных действий и наблюдение на базе искусственного интеллекта для быстрого обнаружения угроз.

Такой многоуровневый подход гарантирует, что ни одна уязвимость не сможет поставить под угрозу всю систему. Студент Раджа Картик объяснил, что они сосредоточились на многоуровневой проверке и сочетании различных технологий, чтобы повысить надежность.

Одним из самых впечатляющих аспектов проекта является его стоимость — всего 17 000 долларов. Это делает их систему коммерчески жизнеспособной и способной удовлетворить потребности в безопасности микрореакторов без лишних затрат.

Студент Алекс Элкотт отметил, что Intrux объединяет существующие технологии новыми способами, обеспечивая адаптивность и повышая безопасность микрореакторов, что может изменить наше представление о ядерной безопасности.

Уточнения

Малый модульный реактор (ММР; атомная станция малой мощности, АСММ) — ядерный реактор относительно небольших размеров и мощности (как правило, ММР имеют электрическую мощность менее 300 МВт или тепловую мощность менее 1000 МВт), состоящий из модулей, которые строятся на заводе, а затем перевозятся, собираются, и вводятся в эксплуатацию на любой подготовленной площадке.



