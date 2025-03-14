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Кровавая Луна: что на самом деле происходит во время затмения

Наука

14 марта произошло полное лунное затмение, которое некоторые астрологи называют "кровавой Луной".

Луна охотника
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz
Луна охотника

Ученый из Ростова-на-Дону Николай Дёмин развеял мифы, объясняя, что на самом деле это просто игра света, пишет rostovgazeta.ru.

Он уточняет, что затмение длилось чуть больше часа, с 09:26 до 10:31 по московскому времени, но в России оно вне доступа! Области видимости — это Северная и Южная Америка, Антарктида и Тихий океан.

Несмотря на то, что в Ростовской области и других местах люди называют его предзнаменованием, на самом деле ничего мистического в этом нет. Когда Луна затмевается, она может принимать различные оттенки — от золотистого до темно-красного и даже коричневого. Это зависит от состояния атмосферы и того, насколько глубоко Луна входит в тень Земли. 

Николай Дёмин добавляет, что в астрономии нет термина "кровавая Луна". Он говорит, что для определения цвета затмения используют шкалу Данжона: самые темные затмения происходят, когда Луна проходит через центральную часть тени, а светлые — когда атмосфера прозрачна.

Уточнения

Затме́ние — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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