Кровавая Луна: что на самом деле происходит во время затмения

14 марта произошло полное лунное затмение, которое некоторые астрологи называют "кровавой Луной".
Ученый из Ростова-на-Дону Николай Дёмин развеял мифы, объясняя, что на самом деле это просто игра света, пишет rostovgazeta.ru.
Он уточняет, что затмение длилось чуть больше часа, с 09:26 до 10:31 по московскому времени, но в России оно вне доступа! Области видимости — это Северная и Южная Америка, Антарктида и Тихий океан.
Несмотря на то, что в Ростовской области и других местах люди называют его предзнаменованием, на самом деле ничего мистического в этом нет. Когда Луна затмевается, она может принимать различные оттенки — от золотистого до темно-красного и даже коричневого. Это зависит от состояния атмосферы и того, насколько глубоко Луна входит в тень Земли.
Николай Дёмин добавляет, что в астрономии нет термина "кровавая Луна". Он говорит, что для определения цвета затмения используют шкалу Данжона: самые темные затмения происходят, когда Луна проходит через центральную часть тени, а светлые — когда атмосфера прозрачна.
Затме́ние — астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от другого небесного тела.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?