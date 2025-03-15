1,4 млн лет назад он жил и смотрел на мир: теперь его лицо найдено — и это сенсация

Испанские археологи обнаружили останки самого древнего известного лица человека в Западной Европе. В пещере Сима-дель-Элефанте (Пещера Слона) в Бургосе были найдены левая щека и верхняя челюсть взрослого представителя древнего вида людей, жившего 1,4 млн лет назад. Находка ставит новые вопросы перед учёными: кем были эти ранние люди, как они жили и почему исчезли?

Фото: Freepik Первобытный человек

Новый участник эволюционной истории

Древние люди покинули Африку не менее 1,8 млн лет назад, а самыми ранними находками в Европе до этого считались останки из той же пещеры возрастом 1,1-1,2 млн лет. Однако новая окаменелость ещё древнее, что свидетельствует о наличии более ранней популяции на Пиренейском полуострове.

Исследователи назвали находку Homo affinis erectus, указывая на её сходство с Homo erectus, первым видом людей, распространившимся за пределы Африки.

Как выглядел и чем жил "Пинк"?

Ученые неофициально дали останкам имя "Пинк" в честь группы Pink Floyd — отсылка к альбому Dark Side of the Moon (буквально "Тёмная сторона Луны"), который на испанском звучит как La cara oculta de la luna ("Скрытое лицо Луны").

Что известно о внешности этого человека?

Его нос был более плоским, чем у Homo antecessor, но менее развитым, чем у Homo sapiens.

У него были крепкие челюсти, что говорит о грубой пище в рационе.

На зубах нашли след от примитивной зубочистки, что говорит о привычке чистить зубы!

Какой была Западная Европа 1,4 млн лет назад?

Во времена "Пинка" климат был тёплым и влажным. Исследователи считают, что древние люди жили в лугах и лесах, полных диких животных:

Бегемоты, бизоны, олени паслись у рек, богатых рыбой и моллюсками.

Кварцевые и кремневые орудия указывают на умение обрабатывать добычу.

На костях животных найдены следы разделки, что подтверждает охотничьи навыки этих людей.

Разгадка вымирания: что с ними случилось?

Одной из причин исчезновения ранних европейцев могло стать экстремальное похолодание около 1,1 млн лет назад. Возможно, это привело к смене популяций — более приспособленные Homo antecessor появились позже, заняв место вымерших предшественников.

Что дальше?

Учёные надеются найти ещё больше останков, чтобы подтвердить уникальность вида. Открытие "Пинка" даёт новый взгляд на древнюю историю Европы, но, как говорят исследователи, это только начало.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.

