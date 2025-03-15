Затопленный Нью-Йорк и пересохший Париж: будущее мегаполисов уже наступает

Глобальное потепление разрушает привычный водный баланс на планете. Некоторые мегаполисы страдают от рекордных засух, другие тонут, а третьи испытывают резкие скачки между двумя катастрофами. Новое исследование показало, какие города уже на грани, и почему адаптация к изменению климата становится жизненно важной задачей.
Учёные называют это явление climate whiplash — резкие скачки между крайними погодными условиями. Исследование данных за 42 года показало, что 15% крупнейших городов мира сталкиваются с худшим сценарием: они одновременно страдают от засух и наводнений. Среди них:
Некоторые регионы мира заметно изменились:
Это создаёт новые вызовы для инфраструктуры: города, рассчитанные на одни климатические условия, теперь вынуждены перестраиваться.
ООН предупреждает: засухи и нехватка воды теперь станут нормой. Даже повышение температуры на 2°C может привести к катастрофическим последствиям, особенно для мегаполисов, зависящих от природных источников воды.
Но есть и редкие исключения: Токио, Лондон и Гуанчжоу оказались среди немногих городов, где климатические условия стабилизировались. Однако насколько долго продлится эта "передышка" — вопрос открытый.
Времени на адаптацию остаётся всё меньше. Специалисты призывают к инвестициям в новые водные системы, адаптивную инфраструктуру и срочные меры по предотвращению климатических катастроф. Без этих шагов мегаполисы рискуют столкнуться с непоправимыми последствиями.
Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?