Затопленный Нью-Йорк и пересохший Париж: будущее мегаполисов уже наступает

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Глобальное потепление разрушает привычный водный баланс на планете. Некоторые мегаполисы страдают от рекордных засух, другие тонут, а третьи испытывают резкие скачки между двумя катастрофами. Новое исследование показало, какие города уже на грани, и почему адаптация к изменению климата становится жизненно важной задачей.

Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Атлантический океан

Климатический хлыст: от засух к наводнениям и обратно

Учёные называют это явление climate whiplash — резкие скачки между крайними погодными условиями. Исследование данных за 42 года показало, что 15% крупнейших городов мира сталкиваются с худшим сценарием: они одновременно страдают от засух и наводнений. Среди них:

Ханчжоу (Китай) — более 60 дней аномальной жары в 2023 году, за которыми последовали разрушительные наводнения.

Джакарта (Индонезия) — чередование засух и ливней усугубляет проблему проседания почвы.

Шанхай (Китай), Багдад (Ирак), Даллас (США) — рост экстремальных рисков с обеих сторон.

Кто стал суше, а кто — влажнее?

Некоторые регионы мира заметно изменились:

Всё влажнее: Южная и Юго-Восточная Азия, включая Коломбо и Мумбаи, сталкиваются с ростом осадков.

Всё суше: Европа, Ближний Восток и Северная Африка. Каир и Гонконг испытывают нехватку воды.

Это создаёт новые вызовы для инфраструктуры: города, рассчитанные на одни климатические условия, теперь вынуждены перестраиваться.

Рекордные засухи — новая реальность

ООН предупреждает: засухи и нехватка воды теперь станут нормой. Даже повышение температуры на 2°C может привести к катастрофическим последствиям, особенно для мегаполисов, зависящих от природных источников воды.

Но есть и редкие исключения: Токио, Лондон и Гуанчжоу оказались среди немногих городов, где климатические условия стабилизировались. Однако насколько долго продлится эта "передышка" — вопрос открытый.

Что делать городам, чтобы выжить?

Времени на адаптацию остаётся всё меньше. Специалисты призывают к инвестициям в новые водные системы, адаптивную инфраструктуру и срочные меры по предотвращению климатических катастроф. Без этих шагов мегаполисы рискуют столкнуться с непоправимыми последствиями.

Уточнения

Пари́ж (фр. Paris МФА: ) — столица и крупнейший город Франции.

