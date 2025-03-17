Космические капсулы на Бенну: как астероид мог помочь зарождению жизни на Земле — невероятная теория

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука

Астероид Бенну продолжает удивлять ученых. Недавние исследования показали, что он содержит необычно высокое количество азота, что делает его похожим на загрязненный объект.

Фото: Wikimedia Commons by Marina Brozović, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ астероид Бенну

Но самое интересное — это обнаруженные на его поверхности древние макромолекулы, состоящие из наноглобул. Они сформировались еще в период зарождения Солнечной системы и остались в неизменном виде на протяжении миллиардов лет.

Ещё одна загадка Бенну — его сильный магнетизм. Астрофизики не ожидали таких свойств от астероида и теперь пытаются понять, как он мог их приобрести.

Изучение Бенну помогает ученым воссоздать картину ранней Солнечной системы и даже понять, как могли зародиться условия для жизни на Земле. Макромолекулы, найденные на его поверхности, возможно, когда-то служили "космическими капсулами", доставлявшими важные элементы на нашу планету.

Однако чем больше ученые узнают о Бенну, тем больше возникает новых вопросов. Этот астероид явно хранит еще немало тайн, которые будущие исследования помогут раскрыть.

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