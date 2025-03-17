Космические капсулы на Бенну: как астероид мог помочь зарождению жизни на Земле — невероятная теория

Астероид Бенну продолжает удивлять ученых. Недавние исследования показали, что он содержит необычно высокое количество азота, что делает его похожим на загрязненный объект.
Но самое интересное — это обнаруженные на его поверхности древние макромолекулы, состоящие из наноглобул. Они сформировались еще в период зарождения Солнечной системы и остались в неизменном виде на протяжении миллиардов лет.
Ещё одна загадка Бенну — его сильный магнетизм. Астрофизики не ожидали таких свойств от астероида и теперь пытаются понять, как он мог их приобрести.
Изучение Бенну помогает ученым воссоздать картину ранней Солнечной системы и даже понять, как могли зародиться условия для жизни на Земле. Макромолекулы, найденные на его поверхности, возможно, когда-то служили "космическими капсулами", доставлявшими важные элементы на нашу планету.
Однако чем больше ученые узнают о Бенну, тем больше возникает новых вопросов. Этот астероид явно хранит еще немало тайн, которые будущие исследования помогут раскрыть.
(101955) Бе́нну (лат. Bennu; первоначально — 1999 RQ36) — небольшой околоземный астероид из группы аполлонов.
Эти внедорожники могут проехать 400 000 км и больше без крупных поломок. Какие модели самые надёжные, и на что стоит обратить внимание перед покупкой?