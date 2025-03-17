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Космические капсулы на Бенну: как астероид мог помочь зарождению жизни на Земле — невероятная теория

1:10
Наука

Астероид Бенну продолжает удивлять ученых. Недавние исследования показали, что он содержит необычно высокое количество азота, что делает его похожим на загрязненный объект.

астероид Бенну
Фото: Wikimedia Commons by Marina Brozović, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
астероид Бенну

Но самое интересное — это обнаруженные на его поверхности древние макромолекулы, состоящие из наноглобул. Они сформировались еще в период зарождения Солнечной системы и остались в неизменном виде на протяжении миллиардов лет.

Ещё одна загадка Бенну — его сильный магнетизм. Астрофизики не ожидали таких свойств от астероида и теперь пытаются понять, как он мог их приобрести.

Изучение Бенну помогает ученым воссоздать картину ранней Солнечной системы и даже понять, как могли зародиться условия для жизни на Земле. Макромолекулы, найденные на его поверхности, возможно, когда-то служили "космическими капсулами", доставлявшими важные элементы на нашу планету.

Однако чем больше ученые узнают о Бенну, тем больше возникает новых вопросов. Этот астероид явно хранит еще немало тайн, которые будущие исследования помогут раскрыть.

Уточнения

(101955) Бе́нну (лат. Bennu; первоначально — 1999 RQ36) — небольшой околоземный астероид из группы аполлонов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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