Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить
Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?
Трамп бьёт в колокол: Канада обманывает американских фермеров
Безопасность под контролем: этот лазер способен обнаружить объект за экраном на километровом расстоянии
Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов
Как обычные картофельные шкурки заменят удобрение, косметику и химию
Этот популярный овощ таит скрытую опасность для кошек
Банка открыта – обратный отсчёт пошёл: как не нарваться на отравление
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней

Без батареек и проводов: что умеет миниатюрный чип в организме

2:50
Наука

Современные технологии продолжают удивлять, стирая границы возможного. Учёные разработали микроскопическое устройство, которое можно ввести в тело человека через инъекцию. Его главная задача — измерение температуры во время ультразвуковой терапии, но потенциал этого крошечного чипа выходит далеко за рамки одной функции.

чип
Фото: https://commons.wikimedia.org by Engine9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
чип

Миниатюрные технологии на службе медицины

Американские исследователи представили устройство, размеры которого поражают воображение. В 2019 году компания Omnivision создала крошечную камеру, занесённую в Книгу рекордов Гиннесса. Её габариты — всего 0,575x0,575x0,232 мм, что меньше рисового зерна! Камера открыла новые возможности для диагностики в области нейрохирургии, ЛОР-исследований и гинекологии.

Но технологии не стоят на месте. Вскоре появилась информация о самой маленькой инъекционной системе, разработанной в Колумбийском университете. Этот чип имеет размер всего 0,3 мм по стороне, а его объем — менее 0,1 мм³. Он настолько мал, что может поместиться в иглу для подкожных инъекций, и его можно увидеть только под микроскопом.

Как работает этот крошечный чип

В отличие от других устройств, использующих радиочастоты для передачи данных, этот чип не может работать на таких волнах — они просто слишком велики для него. Более того, из-за размеров в него невозможно встроить аккумулятор. Решением стала технология пьезоэлектрического преобразования: чип получает энергию и передаёт информацию с помощью ультразвука.

Само устройство состоит из:

  • Ультразвукового приёмопередатчика.
  • Маломощного датчика температуры.
  • Защитной капсулы из парилена, обеспечивающей биосовместимость.

Испытания и перспективы

Исследователи уже протестировали чип на лабораторных мышах, вводя его на глубину 2 см. Теоретически возможно увеличение глубины до 5,7 см, что открывает перспективы его использования у людей. В будущем разработчики планируют расширить функционал, добавив датчики для измерения химических и рН-показателей.

Медицинские технологии становятся всё компактнее и умнее. Возможно, уже скоро такие микроскопические устройства помогут следить за здоровьем в режиме реального времени, не требуя сложных процедур и громоздкого оборудования.

Уточнения

Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina — «лечебное искусство, искусство исцеления», и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr — «лечу, пользую, исцеляю») — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая
Экономика и бизнес
Запад лишился лазейки: Россия пресекла транзит товаров двойного назначения из Китая Аудио 
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Здоровье
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так Аудио 
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью
Еда и рецепты
Рыба, которая стоит копейки, но приносит огромную пользу здоровью Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Чеснок под запретом: когда он перестаёт быть полезным и начинает вредить
Что будет с телом, если заниматься классической хореографией?
Трамп бьёт в колокол: Канада обманывает американских фермеров
Безопасность под контролем: этот лазер способен обнаружить объект за экраном на километровом расстоянии
Ferrari и Bugatti в опасности: марокканский гиперкар за 2 миллиона долларов
Как обычные картофельные шкурки заменят удобрение, косметику и химию
Этот популярный овощ таит скрытую опасность для кошек
Банка открыта – обратный отсчёт пошёл: как не нарваться на отравление
Как правильно ухаживать за фасолью, чтобы она росла быстро и без болезней
Эта ошибка в уходе за ребёнком может добавить ему несколько лет: не повторяйте её
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.