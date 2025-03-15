Очки больше не запотевают? Новая технология решает проблему раз и навсегда

Очки, экраны телефонов, автомобильные стекла — все это может покрываться туманом в самый неподходящий момент. Особенно неприятно это для людей, носящих очки, в холодное время года или при ношении маски. Однако теперь есть инновационное решение — прозрачное покрытие, предотвращающее запотевание и обладающее самоочищающимися свойствами.

Фото: commons.wikimedia.org by MaximBor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Испытания гидрофобных покрытий для керамических стёкол

Новая разработка из Сингапура

Группа исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре создала революционный материал, который можно наносить на пластиковые поверхности и линзы. Он не только устраняет эффект запотевания, но и уменьшает отражение света, обеспечивая более четкое изображение. Это открывает широкие перспективы для использования в оптических линзах, дисплеях и даже солнечных панелях.

Почему это важно

Сегодня противотуманные покрытия уже применяются, но они имеют свои недостатки. Спреи и салфетки дают лишь временный эффект и требуют регулярного обновления. Кроме того, они не защищают поверхность от загрязнений и бактерий. Ранее разработанные покрытия плохо держались на пластике и требовали длительного времени для нанесения. Новая технология лишена этих недостатков.

"Наша команда продемонстрировала подход, который быстро изготавливается (примерно за час) и дает долговечные результаты, что доказывает его потенциал для многих практических применений", — поясняет профессор Чэнь Чжун из Школы материаловедения и инженерии NTU Singapore.

Как это работает

Покрытие состоит из двух тонких слоев — диоксида кремния и диоксида титана (SiO2/TiO2). Для его нанесения используется передовой метод — импульсная лазерная абляция. Сначала пластиковая поверхность очищается с помощью кислородной плазмы, что улучшает сцепление. Затем специальная пленка наносится лазерным методом, позволяющим контролировать толщину и структуру покрытия. В результате материал надежно фиксируется и обладает улучшенными свойствами по сравнению с промышленными аналогами.

Ключевые преимущества покрытия

Антибликовый эффект — снижает отражение света, улучшая четкость изображения.

Защита от запотевания — капли конденсата моментально превращаются в прозрачную пленку.

Самоочищение — диоксид титана расщепляет загрязнения при воздействии света.

Быстрота нанесения — процесс занимает около часа.

Долговечность — покрытие прочно фиксируется на пластике.

Эффективность доказана

Испытания показали, что капля воды, попадая на обработанную поверхность, растекается всего за 93 миллисекунды. Это быстрее, чем моргание глаза (примерно 100 миллисекунд). Благодаря фотокаталитическим свойствам диоксида титана покрытие также разлагает органические загрязнения, включая бактерии и частички грязи.

Эта разработка открывает перспективы для широкого применения в оптике, электронике и автомобилестроении, делая использование стекол и линз более комфортным и долговечным.

Уточнения

Стекло́ - вещество, один из самых древних материалов, обладающее разнообразием свойств, что делает его универсальным в практике человека. Стекло структурно аморфно и изотропно.

