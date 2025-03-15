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Новая теория может перевернуть представления о пространстве и времени

2:02
Наука

Учёные выдвинули смелую гипотезу: чёрные дыры могут не только поглощать материю, но и превращаться в белые дыры, выбрасывая её обратно вместе со временем. Это радикально меняет представления о чёрных дырах, которые традиционно считались космическими ловушками без выхода.

Чёрная дыра
Фото: Freepik by stockgiu
Чёрная дыра

Новое исследование рассматривает время в контексте тёмной энергии — загадочного явления, отвечающего за ускоренное расширение Вселенной. Учёные предполагают, что тёмная энергия может не только оказывать влияние на структуру пространства, но и играть ключевую роль в определении времени.

Если теория подтвердится, она может привести к фундаментальным открытиям в физике, изменив наши представления о гравитации, квантовой механике и самой природе реальности.

По общей теории относительности, любой объект, пересекающий горизонт событий чёрной дыры, неизбежно разрушается под воздействием огромных гравитационных сил. Однако в центре дыры, в сингулярности, законы физики перестают работать привычным образом, а время и пространство ведут себя аномально.

Новая гипотеза предполагает, что время не исчезает, а переходит в иную фазу, создавая белую дыру, которая выбрасывает материю и энергию обратно во Вселенную. Исследование использует упрощённую модель плоской чёрной дыры и предлагает рассматривать тёмную энергию как ключ к пониманию природы времени.

Есть предположение, что гипотетический наблюдатель мог бы пройти через чёрную дыру и появиться на другой стороне, выйдя через белую дыру. Если это так, то нас может ждать нечто ещё более удивительное — возможность существования нового времени и пространства за пределами известных законов физики.

Эти идеи открывают новые горизонты в объединении квантовой механики и гравитации, предлагая перспективы для будущих революционных открытий в физике.

Уточнения

Чёрная дыра́ — область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что покинуть её не могут даже объекты, движущиеся со скоростью света, в том числе кванты самого света.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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