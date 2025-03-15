Устойчивое будущее: солнечные панели теперь безопасны для экологии

Можно ли сделать солнечную энергетику ещё чище и доступнее? Японские исследователи из Университета Рицумейкан в Киото нашли способ. Они разработали гибкие тонкоплёночные солнечные батареи без использования кадмия, известного своей токсичностью. Новый метод делает производство панелей не только безопаснее для окружающей среды, но и экономически выгоднее.
Большинство современных фотоэлектрических элементов создаётся на основе кремния или соединений индия, галлия и кадмия. В последние годы популярность завоевал теллурид кадмия (CdTe), так как он эффективно поглощает свет даже при слабом освещении и стоит дешевле кремниевых аналогов. Однако у него есть два серьёзных недостатка:
Чтобы избавиться от этих недостатков, японские учёные предложили уникальное решение. Они разработали метод создания солнечных батарей на основе селенида меди-индия-галлия (CIGSSe), но без применения сульфида кадмия в буферном слое. Это достигается за счёт окисления поверхности поглотителей CIGSSe в процессе воздушного отжига.
Эксперименты показали, что такая технология не только исключает вредные вещества, но и повышает эффективность фотоэлектрических элементов. Учёные сообщают, что преобразование солнечной энергии достигло 16,7%. Ранее подобные попытки занимали месяцы, но теперь процесс окисления занимает всего несколько часов, что делает технологию пригодной для массового производства.
Хотя эффективность новых панелей пока ниже традиционных (обычно превышающих 20%), у метода есть важное преимущество — экологичность. Исключение кадмия из процесса снижает загрязнение окружающей среды и делает производство безопаснее. Более того, метод полностью сухой, без использования жидких химикатов, что минимизирует количество отходов.
В последние годы солнечная и ветровая энергетика стремительно развиваются. По данным аналитического центра Ember, к 2021 году они уже обеспечивали более 10% мирового энергоснабжения, а к 2030 году их доля может вырасти до 20%. Новые безопасные технологии, подобные этой, помогут ускорить переход к чистой энергии.
Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).
Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?