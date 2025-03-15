Устойчивое будущее: солнечные панели теперь безопасны для экологии

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Можно ли сделать солнечную энергетику ещё чище и доступнее? Японские исследователи из Университета Рицумейкан в Киото нашли способ. Они разработали гибкие тонкоплёночные солнечные батареи без использования кадмия, известного своей токсичностью. Новый метод делает производство панелей не только безопаснее для окружающей среды, но и экономически выгоднее.

Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечные батареи

Почему традиционные солнечные батареи неидеальны

Большинство современных фотоэлектрических элементов создаётся на основе кремния или соединений индия, галлия и кадмия. В последние годы популярность завоевал теллурид кадмия (CdTe), так как он эффективно поглощает свет даже при слабом освещении и стоит дешевле кремниевых аналогов. Однако у него есть два серьёзных недостатка:

Теллур — редкий элемент, что делает его добычу и использование проблематичными.

Кадмий — токсичен для людей и природы, угрожая здоровью работников производств и предприятий по утилизации.

Новая технология: безопаснее, дешевле, эффективнее

Чтобы избавиться от этих недостатков, японские учёные предложили уникальное решение. Они разработали метод создания солнечных батарей на основе селенида меди-индия-галлия (CIGSSe), но без применения сульфида кадмия в буферном слое. Это достигается за счёт окисления поверхности поглотителей CIGSSe в процессе воздушного отжига.

Эксперименты показали, что такая технология не только исключает вредные вещества, но и повышает эффективность фотоэлектрических элементов. Учёные сообщают, что преобразование солнечной энергии достигло 16,7%. Ранее подобные попытки занимали месяцы, но теперь процесс окисления занимает всего несколько часов, что делает технологию пригодной для массового производства.

Как работает новый метод

Нанесение слоя CIGSSe на гибкую подложку из нержавеющей стали.

Воздушный отжиг — нагрев до 130 °C, при котором поверхность CIGSSe окисляется.

Образование собственных буферных слоёв сульфида индия (Inx(O, S) y), заменяющих токсичный кадмий.

Чистая энергия без вреда для природы

Хотя эффективность новых панелей пока ниже традиционных (обычно превышающих 20%), у метода есть важное преимущество — экологичность. Исключение кадмия из процесса снижает загрязнение окружающей среды и делает производство безопаснее. Более того, метод полностью сухой, без использования жидких химикатов, что минимизирует количество отходов.

Что дальше

В последние годы солнечная и ветровая энергетика стремительно развиваются. По данным аналитического центра Ember, к 2021 году они уже обеспечивали более 10% мирового энергоснабжения, а к 2030 году их доля может вырасти до 20%. Новые безопасные технологии, подобные этой, помогут ускорить переход к чистой энергии.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

