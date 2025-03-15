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Устойчивое будущее: солнечные панели теперь безопасны для экологии

3:16
Наука

Можно ли сделать солнечную энергетику ещё чище и доступнее? Японские исследователи из Университета Рицумейкан в Киото нашли способ. Они разработали гибкие тонкоплёночные солнечные батареи без использования кадмия, известного своей токсичностью. Новый метод делает производство панелей не только безопаснее для окружающей среды, но и экономически выгоднее.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Почему традиционные солнечные батареи неидеальны

Большинство современных фотоэлектрических элементов создаётся на основе кремния или соединений индия, галлия и кадмия. В последние годы популярность завоевал теллурид кадмия (CdTe), так как он эффективно поглощает свет даже при слабом освещении и стоит дешевле кремниевых аналогов. Однако у него есть два серьёзных недостатка:

  • Теллур — редкий элемент, что делает его добычу и использование проблематичными.
  • Кадмий — токсичен для людей и природы, угрожая здоровью работников производств и предприятий по утилизации.

Новая технология: безопаснее, дешевле, эффективнее

Чтобы избавиться от этих недостатков, японские учёные предложили уникальное решение. Они разработали метод создания солнечных батарей на основе селенида меди-индия-галлия (CIGSSe), но без применения сульфида кадмия в буферном слое. Это достигается за счёт окисления поверхности поглотителей CIGSSe в процессе воздушного отжига.

Эксперименты показали, что такая технология не только исключает вредные вещества, но и повышает эффективность фотоэлектрических элементов. Учёные сообщают, что преобразование солнечной энергии достигло 16,7%. Ранее подобные попытки занимали месяцы, но теперь процесс окисления занимает всего несколько часов, что делает технологию пригодной для массового производства.

Как работает новый метод

  • Нанесение слоя CIGSSe на гибкую подложку из нержавеющей стали.
  • Воздушный отжиг — нагрев до 130 °C, при котором поверхность CIGSSe окисляется.
  • Образование собственных буферных слоёв сульфида индия (Inx(O, S) y), заменяющих токсичный кадмий.

Чистая энергия без вреда для природы

Хотя эффективность новых панелей пока ниже традиционных (обычно превышающих 20%), у метода есть важное преимущество — экологичность. Исключение кадмия из процесса снижает загрязнение окружающей среды и делает производство безопаснее. Более того, метод полностью сухой, без использования жидких химикатов, что минимизирует количество отходов.

Что дальше

В последние годы солнечная и ветровая энергетика стремительно развиваются. По данным аналитического центра Ember, к 2021 году они уже обеспечивали более 10% мирового энергоснабжения, а к 2030 году их доля может вырасти до 20%. Новые безопасные технологии, подобные этой, помогут ускорить переход к чистой энергии.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος - жилище (дом), местопребывание и λόγος - учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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