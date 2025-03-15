Имплантаты нового поколения: энергию дает сам организм

Можно ли использовать сахар из человеческого организма для выработки электричества? Исследования показывают, что да! Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Технического университета Мюнхена создали топливный элемент, который способен преобразовывать глюкозу в энергию. Это открытие может навсегда изменить принцип работы медицинских имплантатов.
Глюкоза, получаемая из пищи, уже снабжает организм энергией. Однако ученые предложили использовать ее потенциал для питания имплантируемых устройств, таких как кардиостимуляторы. Новый топливный элемент преобразует глюкозу в электричество непосредственно внутри организма, устраняя необходимость в традиционных батареях.
Прототип устройства толщиной всего 400 нанометров — в 100 раз тоньше человеческого волоса — генерирует 43 микроватта на квадратный сантиметр. Это рекордная плотность энергии среди аналогичных разработок. Более того, устройство выдерживает температуры до 600 °C, что делает его пригодным для стерилизации перед имплантацией.
Традиционные батареи занимают до 90% объема имплантатов. Новый глюкозный элемент решает эту проблему, позволяя значительно уменьшить размеры устройств. Вместо хранения энергии он генерирует ее в режиме реального времени.
"Глюкоза находится в организме повсюду, и идея заключается в том, чтобы собрать эту доступную энергию для питания имплантатов", — объясняет Филипп Симонс, разработчик прототипа.
Устройство основано на аноде, катоде и керамическом электролите. Анод взаимодействует с глюкозой в организме, превращая ее в глюконовую кислоту и выделяя электроны. Эти электроны проходят через топливный элемент, создавая ток, который питает имплант.
Команда ученых работает над созданием тонких пленок, которые можно будет интегрировать в различные медицинские устройства. Их можно будет оборачивать вокруг имплантатов или использовать в качестве покрытия для пассивного питания.
В ходе экспериментов ученые собрали 150 миниатюрных элементов на одном чипе, доказав, что их технология совместима с современными полупроводниковыми материалами.
Использование глюкозы для выработки электроэнергии может стать революционным шагом в медицине. Такие устройства сделают имплантаты более компактными, надежными и долговечными, избавив пациентов от необходимости регулярно менять батареи. Возможно, уже в ближайшем будущем эта технология станет стандартом для медицинской электроники.
Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in "в" + plantare "сажать"), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).
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