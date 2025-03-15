Имплантаты нового поколения: энергию дает сам организм

2:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Можно ли использовать сахар из человеческого организма для выработки электричества? Исследования показывают, что да! Ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и Технического университета Мюнхена создали топливный элемент, который способен преобразовывать глюкозу в энергию. Это открытие может навсегда изменить принцип работы медицинских имплантатов.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Simon Fraser University, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ импланты

Как это работает

Глюкоза, получаемая из пищи, уже снабжает организм энергией. Однако ученые предложили использовать ее потенциал для питания имплантируемых устройств, таких как кардиостимуляторы. Новый топливный элемент преобразует глюкозу в электричество непосредственно внутри организма, устраняя необходимость в традиционных батареях.

Прототип устройства толщиной всего 400 нанометров — в 100 раз тоньше человеческого волоса — генерирует 43 микроватта на квадратный сантиметр. Это рекордная плотность энергии среди аналогичных разработок. Более того, устройство выдерживает температуры до 600 °C, что делает его пригодным для стерилизации перед имплантацией.

Преимущества новой технологии

Традиционные батареи занимают до 90% объема имплантатов. Новый глюкозный элемент решает эту проблему, позволяя значительно уменьшить размеры устройств. Вместо хранения энергии он генерирует ее в режиме реального времени.

"Глюкоза находится в организме повсюду, и идея заключается в том, чтобы собрать эту доступную энергию для питания имплантатов", — объясняет Филипп Симонс, разработчик прототипа.

Устройство основано на аноде, катоде и керамическом электролите. Анод взаимодействует с глюкозой в организме, превращая ее в глюконовую кислоту и выделяя электроны. Эти электроны проходят через топливный элемент, создавая ток, который питает имплант.

Будущее глюкозных топливных элементов

Команда ученых работает над созданием тонких пленок, которые можно будет интегрировать в различные медицинские устройства. Их можно будет оборачивать вокруг имплантатов или использовать в качестве покрытия для пассивного питания.

В ходе экспериментов ученые собрали 150 миниатюрных элементов на одном чипе, доказав, что их технология совместима с современными полупроводниковыми материалами.

Итог

Использование глюкозы для выработки электроэнергии может стать революционным шагом в медицине. Такие устройства сделают имплантаты более компактными, надежными и долговечными, избавив пациентов от необходимости регулярно менять батареи. Возможно, уже в ближайшем будущем эта технология станет стандартом для медицинской электроники.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in "в" + plantare "сажать"), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

