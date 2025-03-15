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Женщины в зоне риска: что скрывает белое вино?

2:05
Наука

Многие считают красное вино полезным из-за содержания ресвератрола — антиоксиданта, которому приписывают защитные свойства против рака. Однако новое исследование поставило этот миф под сомнение.

красное и белое вино
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красное и белое вино

В Школе общественного здравоохранения университета Брауна (Brown University School of Public Health) проанализировали результаты 42 различных наблюдательных исследований, охвативших почти 96 000 человек. Они пытались выяснить, действительно ли красное вино снижает риск развития онкологических заболеваний. Итог оказался неутешительным: никакой явной пользы выявить не удалось.

Более того, исследование не показало общего увеличения вероятности заболеть раком от употребления вина. Но оказалось, что белое вино связано с 22%-м повышением риска рака кожи. Почему так происходит, пока неясно. Возможно, дело в образе жизни тех, кто чаще пьет белое вино, или в особенностях его состава.

Особенно тревожный факт: именно белое вино оказалось сильнее связано с повышением общего риска рака у женщин. Это означает, что дамам стоит внимательнее относиться к своему выбору алкоголя, гласит статья в журнале Nutrients.

Эти данные ставят под сомнение популярное мнение о пользе красного вина и заставляют задуматься о вреде белого. Исследователи призывают к дальнейшему изучению механизмов, связывающих употребление вина и развитие онкологических заболеваний, особенно у женщин.

Стоит помнить, что алкоголь в целом превращается в токсичные соединения, повреждающие ДНК и белки. В 2020 году злоупотребление спиртными напитками было связано с более чем 740 000 случаями онкологических заболеваний по всему миру.

Результаты исследования дают повод задуматься: действительно ли бокал вина за ужином так безобиден, как мы привыкли считать?

Уточнения

Ресвератрол — природный фитоалексин, производное транс-стильбена, полифенол.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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