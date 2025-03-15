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Будущее стоматологии: умные нанороботы избавят от зубного налета без усилий

2:26
Наука

Чистка зубов — привычный, но не всегда удобный процесс. Как часто мы забываем про зубную нить или ленимся тщательно очищать каждый уголок рта? Исследователи из Университета Пенсильвании предлагают революционное решение: микророботы, которые возьмут на себя весь уход за зубами.

Стоматология
Фото: Pexels by Cedric Fauntleroy, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Стоматология

Как это работает

"Конструкция зубной щетки практически не менялась тысячи лет", — отмечает один из авторов исследования, Хен (Мишель) Ку.

В ответ на это его команда разработала систему наночастиц оксида железа, которыми можно управлять с помощью магнитного поля. Они формируют структуры, напоминающие щетину зубной щетки, а также тонкие нити, которые выполняют функцию зубной нити.

Ученые доказали, что эти микророботы могут одновременно чистить, удалять налет и дезинфицировать зубы, высвобождая антимикробные вещества. При этом их движение можно программировать, адаптируя под анатомические особенности полости рта.

Инновация, которая меняет правила игры

Обычный процесс ухода за зубами включает в себя несколько этапов: чистка щеткой, использование зубной нити, полоскание. Но микророботы способны делать всё это одновременно и без участия человека.

"Мы можем формировать структуры, которые удлиняются, подметают и даже проникают в узкие промежутки, словно зубная нить", — объясняет Эдвард Стигер, соавтор исследования.

Антимикробные свойства

Материал, из которого созданы микрочастицы, обладает каталитическими свойствами: при взаимодействии с перекисью водорода он высвобождает свободные радикалы, уничтожающие бактерии. Это не только чистка, но и защита от кариеса, налета и воспалений.

Испытания и перспективы

"Эта технология способна сделать гигиену полости рта проще и доступнее для всех", — подчеркивает Хен (Мишель) Ку.

Эксперименты на искусственных и настоящих зубах показали, что новая технология работает эффективно, не повреждая десны. Следующий шаг — разработка компактного устройства, которое будет доставлять роботов в полость рта. Исследователи уверены, что их изобретение изменит привычный уход за зубами, особенно для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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