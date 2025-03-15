Забытые технологии вернулись? Аналоговые сети рвут цифровые

Учёные Массачусетского технологического института (MIT) сделали прорыв в области искусственных нейронных сетей. Они создали аналоговую нейросеть, способную обрабатывать информацию в миллион раз быстрее человеческого мозга. Этот успех может полностью изменить представления о вычислительных возможностях и энергоэффективности нейросетей.
Чтобы понять значимость этого открытия, разберёмся в принципах работы нейронных сетей. В человеческом мозге нейроны соединены синапсами и передают сигналы с помощью электрических импульсов и химических веществ — нейромедиаторов.
Искусственные нейросети работают по аналогичному принципу, но их "нейроны" — это программные узлы, а "синапсы" — связи между ними, регулируемые алгоритмами.
До сих пор искусственные нейронные сети в основном строились на цифровых технологиях: информация кодировалась в виде последовательности 0 и 1, передаваясь по алгоритмам. Однако MIT использовал другой подход.
Прорыв MIT связан с применением аналоговой технологии. В отличие от цифровых систем, где информация передаётся в виде двоичного кода, аналоговые системы работают с непрерывными сигналами. Это позволяет избежать этапа перекодировки, что значительно ускоряет вычисления.
Исследователи использовали материал фосфосиликатное стекло (IPG), обладающий высокой электропроводностью. В нём двигаются протоны, регулируя электрическое сопротивление. Этот механизм позволяет:
Созданная технология открывает двери к:
Уже сейчас очевидно: переход на аналоговые нейросети способен изменить будущее технологий.
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