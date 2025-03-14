Геологические чудеса: как вулканы создают кирпичи на дне океана

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2022 году экспедиция к глубоководному хребту к северу от Гавайских островов сделала неожиданное открытие: они наткнулись на древнее высохшее дно озера, напоминающее дорогу из желтого кирпича.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Морское дно

Это странное зрелище обнаружил исследовательский корабль "Наутилус" во время изучения хребта Лилиуокалани в Морском национальном памятнике Папаханаумокуакеа, который является одним из крупнейших морских заповедников в мире.

Ученые из Ocean Exploration Trust продолжают исследовать эту уникальную экосистему, находящуюся более чем на 3000 метров под водой. Интересно, что любой желающий может наблюдать за их работой через трансляции.

В апреле 2022 года на YouTube был опубликован видеоролик, где исследователи, управляя глубоководным аппаратом, обнаружили "дорогу в страну Оз". Один из участников восклицает: "Это дорога в Атлантиду!" На что другой голос с недоумением переспрашивает: "Дорога из желтого кирпича?"

Несмотря на то, что дно находится на глубине около тысячи метров, оно выглядит довольно сухим, и команда описывает его как "запеченную корочку". Вулканическая порода раскололась так, что напоминала кирпичи, и, как предполагают ученые, уникальные трещины образовались из-за нагрева и охлаждения в результате вулканической активности, пишет sciencealert.

Уточнения

Вулкан (от лат. Vulcanus) — эффузивное геологическое образование, имеющее выводное отверстие (жерло, кратер, кальдера) или трещины, из которых горячая лава и вулканические газы поступают на поверхность из недр планеты, или поступали ранее. Возвышенность, сложенная эффузивными горными породами.



