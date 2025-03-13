Найдены останки древнего предка человека, которые могут изменить наше представление об эволюции

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В пещере Сима-дель-Элефанте на севере Испании была сделана удивительная находка — фрагменты окаменелого лица, известные как "Пинк", которые представляют собой самую древнюю человеческую окаменелость в Западной Европе.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Археологическая лопатка на месте раскопок

Возраст этих останков составляет от 1,1 до 1,4 миллиона лет, однако их необычные черты не соответствуют известным видам, обитавшим в этом регионе в прошлом.

Мария Мартинон-Торрес, соавтор исследования, отметила, что это открытие позволяет документировать ранее неизвестную популяцию людей в Европе. Фрагменты были впервые описаны в журнале Nature, и ученые предполагают, что Пинк может быть родственником Homo erectus.

Это открытие важно для понимания заселения Западной Европы предками человека. Оно может дополнить информацию об эволюции, заполняя пробел между самыми древними окаменелостями, найденными в Грузии, и более молодыми находками.

Исследователи также отметили, что Пинк был найден на глубине около 18 м и находится в той же слоистой системе, где ранее находили каменные орудия и кости животных, что указывает на охотничьи привычки древних предков. Ученые предполагают, что климатические изменения могли повлиять на численность населения в этом регионе, что также может объяснить прерывистость находок окаменелостей.

Мартинон-Торрес выразила удивление от открытия новой окаменелости на глубине и подчеркнула, что Атапуэрка была идеальным местом для проживания гоминидов благодаря своим природным ресурсам, пишет nbcnews.

Уточнения

Челове́к прямоходя́щий (лат. Homo erectus) или челове́к вы́прямленный (устар. «архантропы») — ископаемый вид людей, который рассматривают как непосредственного предка современных людей.

