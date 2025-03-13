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Нейроны в действии: как мозг хранит воспоминания вне контекста

1:38
Наука

Доктор Родриго Киан Кирога и его команда из Исследовательского института больницы дель Мар провели интересное исследование, которое стало настоящим прорывом в понимании того, как человеческий мозг хранит воспоминания.

Мозг
Фото: commons.wikimedia.org by MissLunaRose12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мозг

Они нашли первые прямые доказательства того, что нейроны могут запоминать объекты и людей независимо от контекста, в котором они были восприняты.

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что нейронные реакции на определенные концепции остаются неизменными, даже если меняется окружение. Это отличается от прежних исследований на животных, которые показали, что нейроны реагируют по-разному в зависимости от контекста.

В эксперименте участвовали девять пациентов с рефрактерной эпилепсией, которым были имплантированы электроды для мониторинга активности нейронов. Пациенты слушали две истории об одном и том же человеке в разных обстановках, и исследователи наблюдали, как нейроны реагируют на эти истории. Оказалось, что нейрон, который активировался при показе изображения человека, оставался активным в обеих историях.

Доктор Киан Кирога отметил, что это свидетельствует о том, что у людей воспоминания хранятся в более абстрактной форме. Это открытие может объяснить, почему люди способны создавать сложные ассоциации и умозаключения, не привязываясь к конкретному контексту. В общем, наше восприятие и память работают на более высоком уровне абстракции, что и делает нас такими умными, пишет scitechdaily.

Уточнения

Нейро́н или нервная клетка — узкоспециализированная клетка. Нейрон — электрически возбудимая клетка, которая предназначена для приёма извне, обработки, хранения, передачи и вывода вовне информации с помощью электрических и химических сигналов.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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