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Астрономы раскрывают загадки ранней Вселенной: исследование галактики JADES-GS-z14-0

2:03
Наука

Астрономы из Университета Аризоны исследуют уникальную галактику JADES-GS-z14-0, существовавшую всего через 300 миллионов лет после Большого взрыва, что составляет всего 2% от текущей возраста Вселенной.

скопление галактик
Фото: Веб-сайт НАСА
скопление галактик

Эта галактика, обнаруженная с помощью космического телескопа НАСА "Джеймс Уэбб", оказалась неожиданно яркой и химически сложной для своего времени, что дает возможность углубиться в ранние этапы истории Вселенной.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Astronomy, основаны на предыдущих данных, которые подтверждают рекордное расстояние до галактики. Исследование предоставило новые сведения о ее химическом составе и эволюционном развитии.

По словам Кевина Хейнлайна, соавтора исследования, JADES-GS-z14-0 не просто маленький объект, а яркая и достаточно крупная галактика для своего возраста. Ведущий автор исследования Джейкоб Хелтон отметил, что, если бы наблюдение охватывало большее пространство неба, возможно, было бы найдено больше подобных объектов.

Команда использовала различные инструменты JWST, включая камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam и прибор среднего инфракрасного диапазона MIRI, который позволил обнаружить значительное количество кислорода в галактике. Это открытие предполагает, что звезды начали формироваться в этой галактике уже спустя 100 миллионов лет после её появления, что указывает на более раннее развитие звездной эволюции, чем считалось ранее.

Для проведения наблюдений потребовалось около девяти дней, включая 167 часов с использованием NIRCam и 43 часа с MIRI, причем наблюдения охватили очень небольшую область неба. Астрономы подчеркивают, что удача сыграла свою роль в нахождении галактики в идеальном месте для наблюдений, пишет eurasiareview.

Уточнения

Гала́ктика — гравитационно связанная система из звёзд, звёздных скоплений, межзвёздного газа и пыли, тёмной материи, планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительно общего центра масс.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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