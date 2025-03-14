Когда наука удивляется: новый организм найден в самом неожиданном месте

В одном из самых загрязнённых регионов Европы — в долине реки По, между Ломбардией и Пьемонтом — было сделано неожиданное открытие. Новый вид лишайника, ранее неизвестный науке, обнаружили случайно, но его появление может многое рассказать о состоянии окружающей среды.
Исследователь Габриэле Геза из Болонского университета проводил полевые работы по изучению лишайников. Среди образцов, собранных в долине Тичино, оказался организм, который не совпадал ни с одним из известных видов.
Генетический анализ, проведённый учёными из университетов Граца и Праги, подтвердил: это новый вид, который назвали Leprocaulon Inexpectatum. Название "Inexpectatum" (что означает "неожиданный") подчёркивает сюрприз от его обнаружения.
Этот неожиданный подарок природы доказывает: биологическое разнообразие может находить способы выживания даже в самых сложных условиях. Теперь главная задача — изучить этот вид и найти пути для его защиты.
Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.