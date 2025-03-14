Когда наука удивляется: новый организм найден в самом неожиданном месте

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

В одном из самых загрязнённых регионов Европы — в долине реки По, между Ломбардией и Пьемонтом — было сделано неожиданное открытие. Новый вид лишайника, ранее неизвестный науке, обнаружили случайно, но его появление может многое рассказать о состоянии окружающей среды.

Фото: commons.wikimedia.org by Egor.photo.nsk, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мхи и лишайники на дереве

Как был найден "невидимый" лишайник?

Исследователь Габриэле Геза из Болонского университета проводил полевые работы по изучению лишайников. Среди образцов, собранных в долине Тичино, оказался организм, который не совпадал ни с одним из известных видов.

Генетический анализ, проведённый учёными из университетов Граца и Праги, подтвердил: это новый вид, который назвали Leprocaulon Inexpectatum. Название "Inexpectatum" (что означает "неожиданный") подчёркивает сюрприз от его обнаружения.

Почему это открытие так важно?

Лишайники очень чувствительны к загрязнению, их присутствие говорит о способности экосистемы к восстановлению.

Долина реки По, несмотря на высокий уровень загрязнения, сохраняет биоразнообразие.

Этот вид был найден не только в Тичино, но и в других частях Италии — от Камоники до пистойских холмов.

Чем лишайники полезны для экосистем?

Они предотвращают эрозию почвы в засушливых районах.

Способствуют естественному циклу питательных веществ.

Помогают оценивать уровень загрязнения в конкретной местности.

Этот неожиданный подарок природы доказывает: биологическое разнообразие может находить способы выживания даже в самых сложных условиях. Теперь главная задача — изучить этот вид и найти пути для его защиты.

Уточнения

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

