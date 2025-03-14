Плавучая глыба весом в триллион тонн: чем грозит её таяние

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Самый большой в мире айсберг A23a, превышающий площадь Москвы и в пять раз тяжелее Эвереста, сел на мель у острова Южная Георгия. Его появление может нарушить экосистему региона и повлиять на глобальный климат.

Фото: NASA GSFC by MODIS Land Rapid Response Team, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Айсберг A23a

Айсберг-гигант

A23a откололся от шельфового ледника в Антарктиде ещё в 1986 году. Почти 40 лет он оставался на месте, пока в 2020 году не начал медленный дрейф. В конце 2024 года айсберг оказался в водах Южного океана, а в январе 2025 года столкнулся с шельфом Южной Георгии.

Двигаясь со скоростью до 30 км в день — рекордной для айсбергов такого размера — он достиг берегов острова. Его вес составляет триллион тонн, а высота — 280 метров. Это не просто льдина, а настоящий плавучий остров.

Опасность для природы

Южная Георгия — дом для миллионов пингвинов, тюленей и морских птиц. Айсберг может заблокировать их традиционные маршруты к местам добычи пищи.

Кроме того, огромное количество пресной воды при таянии способно изменить солёность океана и повлиять на морскую экосистему.

Но есть и положительный аспект: если айсберг содержит много осадочных пород, он может обогатить воду питательными веществами, способствуя росту фитопланктона — основы морской пищевой цепи.

Глобальные последствия

A23a — лишь часть более масштабной проблемы. Антарктида ежегодно теряет около 150 миллиардов тонн льда, что приводит к повышению уровня мирового океана. Учёные предупреждают: если тенденция сохранится, к 2100 году уровень воды поднимется минимум на 60 см.

Кроме того, таяние льдов влияет на Антарктическое циркумполярное течение — главный механизм охлаждения планеты. Пресная вода нарушает движение океанских потоков, замедляя процесс поглощения тепла и углекислого газа.

Исследования показывают, что скорость течения может снизиться на 20% к 2050 году, что усугубит глобальное потепление.

Возможные сценарии

Ожидается, что A23a постепенно растает в более тёплых водах, став тоньше и хрупче. Но пока он остаётся неподвижным у берегов острова, его влияние на местную фауну и климат остаётся под вопросом.

Уточнения

Южная Георгия (англ. South Georgia, исп. Isla Georgias del Sur) — крупный субантарктический остров в южной Атлантике, является крупнейшим в одноимённом архипелаге.

