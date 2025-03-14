Скелеты на дне: что остаётся от кораллов после волны смертельной жары

Кораллы — это не просто красивый подводный пейзаж, а настоящие "города" для морских обитателей. Они занимают менее 1% площади океана, но обеспечивают жизнь 30% морских видов. Однако аномальная жара грозит уничтожить эти хрупкие экосистемы.
2024 год стал катастрофическим для бразильских рифов:
"Мы работаем здесь много лет, но вернуться в мёртвую, пустую среду — это очень грустно", — описывает увиденное профессор океанографии Клаудио Сампаио.
Некоторые виды кораллов адаптируются — например, кора-де-хака и хвост-обезьяны. Но это не спасёт биоразнообразие
"Рифы станут примитивными, монохромными и бедными", — предупреждают исследователи.
Да, но процесс регенерации занимает десятилетия, а глобальное потепление не оставляет времени. Учёные разрабатывают методы восстановления рифов, но без глобального снижения выбросов CO₂ все усилия могут оказаться напрасными.
Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.