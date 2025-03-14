Скелеты на дне: что остаётся от кораллов после волны смертельной жары

1:49 Your browser does not support the audio element. Наука

Кораллы — это не просто красивый подводный пейзаж, а настоящие "города" для морских обитателей. Они занимают менее 1% площади океана, но обеспечивают жизнь 30% морских видов. Однако аномальная жара грозит уничтожить эти хрупкие экосистемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Lê Nguyễn Nhật Long, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Большой Барьерный Риф

Что происходит с кораллами в Бразилии?

2024 год стал катастрофическим для бразильских рифов:

Температура воды на 5°C выше нормы держалась пять месяцев подряд.

В некоторых регионах уровень гибели кораллов достиг рекордных значений.

В туристическом районе Maragogi (AL) погибло 95% кораллов-огня и 92% кораллов-свеча.

"Мы работаем здесь много лет, но вернуться в мёртвую, пустую среду — это очень грустно", — описывает увиденное профессор океанографии Клаудио Сампаио.

Как жара убивает кораллы?

Экстремальное потепление вызывает "отбеливание" — кораллы теряют симбиотические водоросли, которые обеспечивают их питанием.

Без водорослей они ослабевают и умирают.

Гибель рифов разрушает целые экосистемы, оставляя морских обитателей без защиты.

Каким будет будущее рифов?

Некоторые виды кораллов адаптируются — например, кора-де-хака и хвост-обезьяны. Но это не спасёт биоразнообразие

"Рифы станут примитивными, монохромными и бедными", — предупреждают исследователи.

Можно ли спасти кораллы?

Да, но процесс регенерации занимает десятилетия, а глобальное потепление не оставляет времени. Учёные разрабатывают методы восстановления рифов, но без глобального снижения выбросов CO₂ все усилия могут оказаться напрасными.

Уточнения

Кора́лл — материал скелета колонии коралловых полипов.

